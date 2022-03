Morteros 'forever'

La ficha **** Las Mortero, de Nieves Pedraza. Compañía: Estigma Teatro. Reparto: Auxi Jiménez, Laura López y Nieves Pedraza. Texto y Dirección: Nieves Pedraza. Lugar: Teatro Góngora. Fecha: Jueves, 10 de marzo. Media entrada

Por segundo día, el IMAE acoge un nuevo espectáculo dentro de su Ciclo Mujer y ha sido Estigma Teatro quienes brindaron al público en primicia el estreno absoluto de Las Mortero.

Al ritmo y compás de este artilugio ancestral, muy presente en cocinas o boticas, pero también usado en la alquimia y rituales milenarios, tres mujeres compartirán un puñado de experiencias que marcan la forma de ser y estar en el mundo donde viven. Sobre el simbólico manto floral y silencioso diseñado por Puri León, que bajo versos de Gloria Fuertes invitan a recordar, aprenderemos con ellas en clave de humor un nuevo significado de la palabra feminismo y cómo el mundo de hoy está organizado bajo la tiranía de la normalidad: para entrar en la fiesta es imprescindible no desviarse del camino que marca la media y no estás invitada si eres más lista, más fea o más gorda. Si eres algo de eso te convertirás en poco menos que una paria, objeto juicio y mofa.

El texto locuaz, directo y sin tapujos de Nieves Pedraza se convierte en vehículo de emociones manejado por tres conductoras de primera categoría que brillan por igual en conjunto y por separado con sus respectivos monólogos. Tremenda Auxi Jiménez en lo que habla y también calla, con un trabajo físico sobresaliente en su rol de chica bien-mojigata. Laura López rebosa de candidez hilarante con esa zen-progre deseosa de transformarse en estandarte de la mujer empoderada. Lo de Nieves Pedraza es otra historia. La escena se convierte en su sala de estar donde nos permite entrar para contarnos lo que piensa y no hay cabida para máscaras.

Juntas se reúnen de nuevo y levantan al público entregado que aplaude y ovaciona a estas Mortero que en su canto final con letra de Rio Muten nos plantan sin miramientos un mensaje tan feminista como universal: Esto es lo que hay. Y no me interesa tu fiesta porque ya estoy en la mía. Me apunto.