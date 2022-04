Un libro con BSO en Spotify : José Manuel Sánchez de Puerta revive el Pedregalejo de los años 60 "a ritmo de jazz"

El barrio malagueño del Pedregalejo de hoy no tiene nada que ver con el de finales de los años 60. Lo cuenta José Manuel Sánchez de Puerta en su primera novela, Los dromedarios de Julio, que presenta este sábado 23 de abril en la Feria del Libro de Montalbán.

Abogado de profesión, este escritor novel oriundo de La Rambla, escribió las primeras líneas de la historia en 2006 y "con motivo de la pandemia y tener más tiempo libre" lo acabó terminando. Todo llega, aunque tengan que pasar 14 años, dos Eurocopas y un Mundial -en lo futbolístico-, para España. El hilo de la narración "no se puede olvidar porque es una pequeña autobiografía de mi infancia y mi adolescencia en Pedregalejo. El relato de mis amistades y de mis vivencias se mantenía siempre vivo, era cuestión de seguir el hilo recordando lo que me motivaba, como el paisaje", explica José Manuel. En ella, se perciben diferentes estilos provocados por "diferentes estados de ánimo" durante la escritura.

En el libro, el lector se encontrará "un Pedregalejo que yo siempre he tenido idealizado", reconoce el autor. A finales de la década de los 60, "era un barrio donde los pescadores convivían junto a los que tenían segundas residencias, gente pudiente de Málaga con gran poder adquisitivo Y algunos cordobeses afortunados que podíamos pasar allí las vacaciones y largas temporadas", cuenta. Entonces estaba la carretera de Málaga-Almería y también las vías del tren que partían Pedregalejo en dos, recuerda un José Manuel, que pasó sus veranos allí, hasta los 15 años. De un lado de la playa, lo que hoy es primera línea, vivían los pescadores y, en la otra parte, la del monte, donde había casas donde estaba la gente pudiente. "Era curioso".

La situación política y social de aquellos tiempos, en los que "a los niños nos asustaban con que había maquis en el monte", queda totalmente reflejada en el libro. Unos maquis, guerrilleros represaliados durante el franquismo, que "nunca los vimos", apunta José Manuel. "Era una España gris, pobre, todavía la guerra civil estaba muy cercana", rememora su autor. "En este caso, cualquier tiempo pasado, no fue ni mucho menos mejor", responde José Manuel Sánchez de Puerta.

Una Playlist en Spotify para leer el libro

Como las grandes películas, Los Dromedarios de Julio tiene su propia banda sonora gracias a una Playlist creada en Spotify -llamada como el libro- "para escucharla en orden y leerlo a ritmo de jazz". "El jazz de fondo le puede gustar a cualquiera y tiene mucha musicalidad; es una afición mía descubierta con los años, con esa edad (la de su infancia en Pedregalejo) no tenía ni idea",

La portada es otro atractivo de este libro por su colorido. Está hecha por Lola, su mujer, y una "afamada" ilustradora, "aunque está feo que yo lo diga", se disculpa José Manuel. "Lo que se ve, es lo que yo veía cuando volvíamos de la playa: la gran casona y el colegio de las esclavas que está a fondo".

Antes de despedirse, José Manuel asegura que pretende darle continuidad a su debut, "estoy trabjando en otra cosa totalmente diferente, pero para escribir hay que tener mucho tiempo y yo no quiero que haya otra pandemia".