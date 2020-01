'El guardaespaldas', un romance de película convertido en musical en el Gran Teatro

El musical El guardaespaldas ha desembarcado este miércoles en el Gran Teatro, donde ofrecerá ocho funciones hasta el 26 de enero protagonizado por Octavi Pujades como Frank Farmer y Chanel Terrero y Khaoula Bouchkhi, quienes se alternan en el papel de Rachel Marron.

La obra es una adaptación directa de la película homónima escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, y se basa en el libreto de Federico Bellone para su adaptación al formato musical.

De esta forma, el espectáculo narra un romance de película, el de una famosa cantante y el hombre que ha contratado para ser su guardaespaldas ante las amenazas que está recibiendo. El musical recrea la icónica canción I will always love you, además de otros muchos temas de la banda sonora original, la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año.

Asimismo, forman parte del musical otros grandes éxitos de la diva del pop como Run to you, I have nothing, So emotional, One moment in time, Queen of the night o I wanna dance with somebody.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone (entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de Mary Poppins y en España Ghost, el musical y Dirty Dancing).

El espectáculo se podrá ver hasta el 26 de enero Desde el 24 al 26 habrá doble función (18:00 y 21:00 viernes y sábado, 17:00 y 20:00 el domingo).