Faro ‘canta’ con fuerza que quiere ser Capital Europea de la Cultura en 2027

Faro, la capital del Algarve portugués, quiere volver a ser Capital Europea de la Cultura en 2027, algo más de dos décadas después de que en 2005 luciera ese título que por Córdoba pasó de largo en 2016 (San Sebastián fue la agraciada). Para ello, las autoridades de esta ciudad media del sur de Portugal se han volcado con iniciativas que pongan en valor la riqueza cultural y patrimonial, en mayúsculas, de una zona conocida sobre todo por la calidad de sus playas y la bondad de sus gentes.

Porque la carrera, que culminará en 2023, tiene un primer corte clave: ver qué dos ciudades de las diez que han presentado su candidatura en el país luso se disputan el honor de ser la elegida, que compartirá honor con la designada en Letonia. Con Faro pelean Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo, y la vencedora tendrá a su disposición 25 millones de euros para dar forma al proyecto. La Capitalidad Europea es una distinción que se concede anualmente desde 1985 a dos ciudades para resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas.

Más allá de los motivos per sé de Faro, con un casco histórico -la llamada ciudad vieja- patrimonial coronado por la Catedral de Santa María, la ciudad ha buscado esta semana un impulso de la mano de la música como vector cultural predominante. Y lo ha hecho de la mano del festival South Music, que en su primera edición y recuperando la esencia del Festival F -se celebraba, hasta que creció, también en la Vila Adentro a principios de septiembre-, ha convertido durante el 15 y 16 de junio a la ciudad en la capital de la música de Portugal, recogiendo el foco que con normalidad atesora Lisboa.

Más de un centenar de profesionales de todo el país se han reunido para asistir a las showcases de los 33 proyectos musicales de artistas de la región, seleccionados por el jurado, además de participar en seis conferencias y acciones de networking. Así se ha dado forma al primero de los objetivos que South Music tiene trazados: hacer un mapeo de músicos y técnicos del Algarve para promover su formación y ponerlos en contacto con la industria musical del país. Y relacionado con esto va el segundo punto del guion, que no es otro que crear en torno a estos artistas un grupo de asesoramiento artístico para su futura -y en muchos casos ya presente- consolidación en el espectáculo musical portugués.

Así, el tercer vector del festival celebrado en Faro pasa por estimular la creación de proyectos y alianzas entre músicos, tal y como se reflejó en la muestra de apertura de South Music con la actuación de los embajadores del certamen, los ya consolidados Viviane, Júlio Resende, Nuno Guerreiro, Dino D’Santiago y Zé Eduardo. Y ya por última, la organización ha dispuesto un programa de itinerancia, con apoyo logístico, para fomentar proyectos del Ayuntamiento de la ciudad, no solo en torno a la música, sino también sobre teatro, danza, cine, performance, circo contemporáneo y otras artes.

Una promoción continua, más allá del festival

Es ahí donde toma más valor aún la plataforma www.southmusic.eu, que tendrá continuidad como agregador de contenidos de creación, formación y difusión del tejido artístico del Algarve. De hecho, la plataforma se mantendrá dinámica, permitiendo el registro de nuevos proyectos; fomentando la profesionalización del sector en la región, en colaboración con la Asociación Recreativa y Cultural de Músicos, y la promoción del talento más joven.

De momento, esta primera edición permitió disfrutar en cinco escenarios, el principal llamado Cápsula, y cuatro más en un radio de apenas unos metros -Museo, Quintalao, Fábrica y ARC Músicos-, todos en el casco histórico, de la calidad y variedad musical que hay en el sur de Portugal, con bandas asentadas ya en el panorama artístico (algunas con álbumes ya en la calle) y otras emergentes, que han tocado los más diferentes estilos, desde el jazz al rock pasando por el rap, el fado, el hip hop o la electrónica.

Las 33 bandas seleccionadas para participar en South Music fueron las siguientes: 2143, Ben & The Pirates, Carol, Carolina Fonson, Cicatriz, Danz, Galopim, Goldcobra, Grafonola Voadora & Napoleão Mira, João Mestre, Leon Baldesberger´s Meersalz, Little´s 4tet, M.E.D.O, Mundopardo, Nanook O vagabundo, No time to waste, Orfélia, Paulinho Lêmos Solo, Plasticine, Porcelana, RealPunch, Reflect, Riding a Meteor, Stone Breaker, Subtil, Tabea, Teresa Aleixo, The Black Teddys, The Elephant Woman, The Mirandas, Time for T, Villain Outbreak y Yuca.

Todas ellas han llenado de vida durante dos días una ciudad que es mucho más que sol y playa, y que ha lanzado una decidida apuesta por la cultura con el objetivo final de volver a ostentar el título de Capital Europea de la Cultura en 2027. Todo con tino y tiento, dando color y calor a su ciudad vieja, llenándola de arte sin privarla de su encanto propio, ese que le da estar resguarda entre murallas. Tal vez con un poco de imaginación les suene algo parecido en Córdoba. Y seguro que no sería tan difícil darle forma. Es cuestión de ponerse, pero… ¿cuándo lo hacemos, verdad?