'8GR/25MM', la exposición individual de la fotógrafa cordobesa Victoria Adame en Florencia

La fotógrafa Victoria Adame (Córdoba, 1983) inaugura el próximo 27 de julio la exposición individual y experimental titulada 8GR/25MM en Florencia (Italia).

Para Adame, la fotografía debe ir más allá de lo obvio, superar los decálogos, los formalismos y las costumbres. "Se trata de un lenguaje con el que expresar lo que sucede, incluso cuando eso puede atacar la esencia misma de la fotografía, pasándose por alto muchas de las normas básicas" de fotografía.

Con esta muestra, asegura que pretende "hacer cómplice al espectador que no lo es invitándole a ver el mundo de otra manera. Algunas de las imágenes, evidentemente movidas, nos permiten adivinar qué es lo que había delante de la cámara. Puestas una detrás de otra las imágenes forman un adictivo e hipnótico recorrido que estimula la curiosidad y nos lleva a querer saber si lo que creemos que vemos es realmente lo que había delante".

"Más allá del evidente juego visual, 8GR/25MM -la medida del ojo humano- nos invita a reflexionar sobre el aplastante peso que la visión tiene en nuestra forma de entender el mundo", considera.

La muestra está divida en diferentes series fotográficas: (IN) Gravita, Dissonance, Abstract y Miopía.

Victoria Adame es fotógrafa y licenciada en Derecho (España e Italia). Su línea de trabajo se centra en la creación proyectos fotográficos centrándose en lo humano y en las emociones como punto de partida.

En 2015 es finalista en Madrid 24 PhotoEspaña, exponiéndose sus fotografías en el Palacio de Cibeles y Callao, Madrid.

También en 2015 es finalista para los Lens Culture Exposure Awards (Londres). En 2016 es seleccionada para Descubrimientos PhotoEspaña. También en 2016 fue becada por la Fundación Botí con el programa de Apoyo a la creación, además de ser seleccionada en la VIII Bienal de la Fundación Botí.

En 2017 ganó el primer premio de Apertura (Málaga). En este mismo año recibió una mención honorífica por el International Photography Awards (IPA) de Los Ángeles (Estados Unidos) por un trabajo sobre el cambio climático. Uno de sus últimos proyectos, Miopía, ha ganado en 2017 la Beca Art House Holland (Holanda) de PAC también expuesta individualmente en la Fundación Gala y ganadora de la séptima edición de la beca Fundación Viana-BilbaoArte donde ha desarrollado su actual proyecto fotopoético.

En 2019 recibió la Beca Ch de para artistas de Art House Holland (Holanda) en la Fundación Valparaíso (Almería) y ha expuesto su proyecto fotográfico documental Circo en la sección paralela de la Bienal de Fotografía de Córdoba y en Centro de Recepción de Visitantes de la capital cordobesa.

En 2020 Y 2021 parte de su obra fue incluida en la exposición que se realizó en Espacio Mados, propuesta por Galería Álvaro Alcázar y la Fundación Ankaria, Madrid.

Actualmente se centra en nuevos proyectos que tienen la visión y los modos de ver como epicentro fotográfico.

Recientemente ha realizado una exposición monográfica individual titulada No toda distancia es Ausencia en el Museo Tiflológico del grupo social ONCE en Madrid. Además su proyecto (IN) Gravita ha sido seleccionado para Fotoniembre. XVII Edición del Festival Internacional de Fotografía 2023. Sección Atlántica Colectiva.