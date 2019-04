Madrid revisa el universo creativo de Ginés Liébana con una muestra antológica

La Real Casa de la Moneda de Madrid acoge desde ayer la exposición Acorde de Duende. El Imaginario de Ginés Liébana, que estará abierta al público hasta el próximo 10 de junio. Una muestra en la que poder disfrutar, de nuevo, de la peculiar y gran obra de Ginés Liébana (Torredonjimeno, Jaén, 1921).

La exposición está comisariada por Érika Ede y reúne más de un centenar de obras del autor entre óleos, dibujos y pequeñas esculturas expuestas en un ambiente que recrea el del propio estudio del autor.

Liébana no dudó en acudir a esta muestra antológica y reapareció después de haber estado enfermo, motivo por el que no pudo acudir el pasado sábado a la Feria del Libro de Córdoba para presentar Amores pasajeros al tren (DeTorres). No obstante, Ginés Liébana, artista de la emoción y de la ironía ha paseado su obra pictórica por todo el mundo.

La colección, según la información a la ha tenido acceso este periódico, ofrece al visitante la oportunidad de conocer la trayectoria vital del creador y de uno de los pintores que formaron parte del grupo Cántico.

Así, en este más de centenar de obras se pueden conocer los detalles de las diferentes épocas artísticas y también vitales por las que ha pasado Liébana, entre ellas, los dibujos que forman parte de última producción.

A la inauguración de la muestra acudió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien la ha tildado de “excelente”. Para Calvo, la muestra ofrece “un recorrido por todas las épocas de este gran dibujante y pintor que nos invita a disfrutar de los contrastes de su particular universo”.

También acudieron dirigentes institucionales de Córdoba, como el delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Diputación de Córdoba, Francisco Juan Martín, además de la edil de Medio ambiente, Ordenación Territorial, Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Villa del Río –, localidad con la que Liébana tiene una estrecha relación–, María José Jurado.

De Torredonjimeno a Madrid

Liébana, nacido en Torredonjineno, se trasladó a Córdoba con su familia cuando era pequeño y aquí cursó sus estudios; en concreto, comenzó su carrera artística en la Escuela de Artes y Oficios.

En los años 40 empezó a relacionarse y colaborar con figuras como Pablo García Baena, Juan Bernier, Mario López, Ricardo Molina y Miguel del Moral, fundando la revista Cántico.

Liébana, que en 2011 recibió la Medalla de Andalucía, trabajó en Madrid como ilustrador para las revistas La estafeta literaria y Fantasía y el semanario El Español.

Tras viajar por varios países de Sudamérica y Europa – París, Río de Janeiro, Suiza, Lisboa y Venecia– visitando las colecciones y museos más importantes (y entrando en contacto con las principales tendencias artísticas internacionales), en los años 60 decidió fijar su residencia en Madrid, donde creó obras muy influidas por la literatura, especialmente por los poetas de su generación.

Aparte de dedicarse a la pintura y la escritura, Liébana ha ejercido en la capital española de agitador cultural, ya que su casa ha sido escenario de cientos de tertulias y veladas literarias y artísticas.