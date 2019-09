Eutopía cierra su programa musical con referentes del indie y el pop español

El Festival de la Creación Joven Eutopía, que se celebrará en Córdoba el próximo mes de octubre, ha cerrado el programa de su Music Tour con la previsión de la actuación de once artistas o grupos referentes del panorama indie y del pop español.

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), que organiza el evento, ha informado de que entre el 12 y el 17 de octubre actuarán en la Sala Hangar los grupos Airbag, Malpoeta y Los Traidores, Hábikas, Divinorum Dimenssions, Seven Lives, McEnroe, Alice Wonder, Primatah, Full Laugh, Ángel Stanich y The Levitants.

A estos, se une el ya anunciado concierto de Izal el día 11, fecha en la que se abre Eutopía 2019, y que se celebra en el marco del Cajasur I Like Festival, en el Teatro de la Axerquía.

Desde su primera edición en 2006, Córdoba se convierte con este festival en el escenario para que los jóvenes europeos lleven a cabo sus proyectos en música, artes visuales, literatura, teatro, cómic, cine y cocina, entre otros. Así, durante esa semana se sucederán conciertos, exposiciones, teatros, performances, arte en directo, talleres y concursos.