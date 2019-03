Elísabet Benavent (Gandía, 1984), autora de la exitosa saga literaria Valeria, llega este viernes a Córdoba con su última novela, Toda la verdad de mis mentiras (editorial Suma de Letras). La escritora, conocida en redes sociales por su alias @BetaCoqueta, firmará ejemplares de su libro a las 18:00 en la Librería Luque.

–¿Qué va a encontrar el lector en esta nueva novela?

–Sigue siendo un libro para entretener. Los lectores se van a encontrar con la historia de un grupo de amigos que organiza la despedida de soltera de una de ellos. Todo el mundo que se sube a la autocaravana en la que van a celebrar la despedida carga consigo un secreto que implica a alguien más del grupo. Los secretos van a ser difíciles de mantenerse tantos días juntos en un espacio tan reducido.

–¿Se inspira en sus propias experiencias o las de gente cercana?

–Es ficción, lo que pasa es que una siempre tira de cosas que le han pasado a alguien que conoce, de sus miedos, sus ansiedades, anécdotas... Haces una mezcla. Siempre suelo decir que mis amigas son las personas que más me inspiran porque tienen unas vidas en las que a veces la realidad supera la ficción.

–El fenómeno fan llevado a la literatura y auspiciado por las redes sociales está ahora mismo en boga. ¿Cómo ve esta moda?

–Tiene más visibilidad por las redes sociales, pero siempre lo ha habido. Recuerdo que cuando iba al cole mi hermana llevaba en la carpeta poemas de Benjamín Prado. Simplemente creo que se ha cambiado el formato, pero siempre ha habido movimiento fan dentro de la literatura. Todo lo que haga que los libros lleguen a más gente y que se conozca el trabajo me parece positivo. A las redes sociales hay que darles la importancia que tienen; el mundo real está ahí fuera.

"Cuando tienes varios libros intentas no decepcionar a las personas que te siguen desde el principio"

–¿A qué cree que se debe ese movimiento fan?

–No sé, creo que la gente busca sentirse identificada con algo y cuando consigue que sea con algo cercano y a la vez tenga un componente inspiracional les es mucho más fácil implicarse y hacerlo parte de su vida.

–Sobre todo, este fenómeno se ha centrado mucho en mujeres escritoras jóvenes. Además de su ejemplo, podemos hablar de Elvira Sastre.

–No creo que sea un movimiento únicamente femenino. Tengo compañeros de editorial que también tienen un ejército de seguidores en Instagram y demás. Creo que las nuevas tecnologías ya forman parte de las nuevas generaciones; parece que la gente nace con el smartphone en la mano. Ha cambiado el código de relacionarse entre la gente. Es la forma que tienen de acercarse a la cultura, el espectáculo o un modo de vida. Gracias a dios en las redes sociales también hay un hueco para lo cultural.

–¿Piensa en un tipo de lector a la hora de escribir?

–Intento no pensar. A ver... siempre se tienen en la cabeza, sobre todo porque cuando tienes varios libros intentas no decepcionar a las personas que te están leyendo desde el principio, que se mantenga la esencia, lo que te hace sentir cómodo y que el lector te está diciendo que engancha. Pero uno tampoco puede centrarse solo en eso porque se pierde la magia de escribir. Se piensa más a la hora de revisar. Hacerlo antes sería pervertir el proceso, hacerlo meramente comercial, y creo que esto es un viaje para mí cuando lo escribo y para ellas cuando lo leen.

–¿Qué le da a sus lectoras para que sea un fenómeno editorial?

–Pues no lo sé. La verdad es que la primera sorprendida fui yo. Intento hacer en los libros lo que a mí me gusta que me hagan vivir cuando yo leo. Creo que es una mezcla entre sentirme identificada, ver cosas que me pueden pasar y, por otra parte, que sean personajes inspiracionales, que me inviten a vivir otras vidas.

–La mayor parte de su público es femenino. ¿Cree en la literatura para mujeres?

–No, creo en los libros, pero no creo que haya libros para mujeres y libros para hombres. Sí que es verdad que ciertos géneros llevan adherido un prejuicio que hace que a lo mejor el público masculino no se acerque con la misma naturalidad. Yo tengo un 95% de mujeres y un 5% de hombres. No creo en la diferencia por géneros porque entonces ¿cuál es un género para hombres? Sería como hacer guetos culturales y no creo en eso.

–Con 34 años lleva 19 libros publicados. ¿De dónde saca tiempo?

–El sueño está sobrevalorado (ríe). Cuando publiqué Valeria, que eran cuatro libros, ya tenía tres más escritos. No es como cuando te tienes que enfrentar al proceso desde cero. A partir de siete libros escritos es mucho más fácil y los 12 restantes fueron más sobre la marcha.

–¿Qué ha supuesto para usted la saga Valeria?

–Me ha abierto las puertas a poder dedicarme a lo que siempre soñé. A través de ella viví más cerca de mis amigas. Valeria es para mí como la niña, fue la primera y la que me abrió puertas. Por eso la voy a llevar siempre muy cerca de mí.

"Estamos en el proceso de preproducción de la adaptación televisiva de 'Valeria', pronto se sabrán más cosas"

–¿Cómo va la adaptación televisiva?

–Estamos en ello y poco a poco se irán sabiendo más cosas. Estamos en el proceso de preproducción. Empezaremos en breve.

–Gracias a su alias de redes sociales @BetaCoqueta está muy cerca de sus lectores. ¿Cómo es esa relación?

–Es una relación muy de tú a tú en cuanto a que parece un grupo de WhatsApp con un montón de amigas. Yo intento que el flujo de información sea lo más natural posible. Sí que es verdad que no da tiempo físico a contestar a todo el mundo, pero dedico unas tres horas al día a redes sociales porque es un canal que te da muchas facilidades. Se aprende mucho y se hace mucha comunidad, es como una familia.