El XXI Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba recibe a 15 pianistas de ocho países desde este jueves

El Festival de Piano Rafael Orozco, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, abre este jueves (Gran Teatro, 20:00) su vigesimoprimera edición con un concierto de Katia y Marielle Labèque, que integran el que para muchos especialistas es el mejor dúo pianístico del mundo. Las artistas ofrecerán un concierto integrado por obras de Maurice Ravel (Mi madre la oca), Philip Glass (Orphée Suite), Bryce Dessner (El Chan) y Leonard Bernstein (piezas de West Side Story).

El festival, dirigido por Juan Miguel Moreno Calderón y que en esta ocasión se extenderá hasta el 18 de noviembre con la presencia de 15 pianistas de ocho países, se ha consolidado como una de las citas pianísticas de referencia en el panorama nacional y vuelve a ofrecer una edición marcada por la calidad y la variedad.

“España es como nuestro segundo país, porque fue nuestra segunda lengua de pequeñas y hemos crecido al lado. También han construido tantas salas maravillosas que para nosotras siempre es un placer tocar en España”, señala Katia Labèque.

Nacidas en Bayona en 1950 (Katia) y 1952 (Marielle), las hermanas Labèque llevan cinco décadas en la cima del pianismo internacional, reconocidas por su energía, versatilidad y sincronización. Recibieron clases de su madre, la respetada profesora de piano Ada Cecchi, estudiaron en el Conservatorio de París y muy jóvenes empezaron su carrera como dúo de piano. Ofrecen conciertos regularmente con las grandes orquestas europeas y estadounidenses (entre ellas, la Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, London Symphony, Los Angeles Philharmonic, Orchestre de Paris, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam y Wiener Philharmoniker), y han colaborado con directores como Semión Bychkov, John Eliot Gardiner, Paavo Järvi, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen y Michael Tilson Thomas.

Su amplio y variado repertorio se remonta al siglo XVIII, lo que las ha llevado a ofrecer conciertos en fortepianos junto a conjuntos barrocos como Il Giardino Armonico, la Orquesta Barroca de Venecia o la Orchestra of the Age of Enlightenment. Compositores contemporáneos como Thomas Adès, Louis Andriessen, Osvaldo Golijov y Bryce Dessner han colaborado estrechamente con el dúo. En la Sala de Conciertos Walt Disney, Katia y Marielle Labèque estrenaron con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, el Doble concierto para dos pianos y orquesta de Philip Glass. Han protagonizado además los estrenos mundiales de los Dobles conciertos de Bryce Dessner y Nico Muhly. Son artistas del sello Deutsche Grammophon.

El Festival Rafael Orozco, según Moreno Calderón, ofrece en esta edición “el cartel más potente” de su historia, con “una relevancia internacional evidente”. Los siguientes artistas en comparecer, el viernes 3 y el sábado 4 respectivamente en el auditorio del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, serán Carles Marín y Judith Jáuregui, dos figuras principales del paisaje pianístico español.

La cita de los días 8 y 10 de noviembre en el Gran Teatro tiene un carácter especial y se presenta como una de las iniciativas más originales en la historia del acontecimiento: un maratón de homenaje a Rachmaninov, en el que participarán cinco solistas (Anna Fedorova y Juan Carlos Fernández-Nieto el primer día, Sergei Yerokhin, Daniel Ciobanu y Jorge Luis Prats el segundo), además de la Orquesta de Córdoba, dirigida por Salvador Vázquez. El público podrá disfrutar de la integral de obras para piano y orquesta del ruso, nacido en 1873 y que, como apunta Moreno Calderón, fue uno de los compositores de referencia para Rafael Orozco.

El programa continúa con los conciertos de Domenico Codispoti (11 de noviembre, Conservatorio Superior), Jaeden Izik-Dzurko (15 de noviembre, Conservatorio Superior), la ganadora del Concurso Chopin Yulianna Avdeeva (16 de noviembre, Teatro Góngora) y el dúo integrado por Maite Alonso y Antón Dolgov (17 de noviembre, Conservatorio Superior), para concluir con el regreso a Córdoba y al festival de Javier Perianes, el pianista español de mayor proyección internacional, que actuará el 18 de noviembre en la Mezquita-Catedral. Como recuerda Moreno Calderón, Perianes ofreció el primer concierto en la historia del festival, en 2002.

Las entradas para los conciertos del Gran Teatro y el Teatro Góngora ya están a la venta. En el resto de conciertos, la entrada es libre hasta completar el aforo.