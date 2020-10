Wim Mertens celebra en el Gran Teatro 40 años de carrera con la gira 'Inescapable'

Wim Mertens llega este viernes 30 de octubre al Gran Teatro de Córdoba para celebrar 40 años sobre los escenarios con su gira Inescapable (Ineludible), su último trabajo. Se trata de un recopilatorio de cuatro cedés en una edición limitada que abarca sus cuatro décadas en la música, además de grabaciones inéditas y algunas piezas míticas registradas en vivo.

El reconocido pianista y compositor belga se presenta de nuevo ante el público cordobés siete años después de actuar en este mismo escenario. Lo hace ahora en formación de dúo, junto a la violinista Liesbeth Baelus, en un concierto especial con motivo de esos 40 años de carrera transcurridos desde 1980 hasta 2020. Mertens ofrecerá a sus seguidores una selección de sus más conocidas composiciones y también incluirá algún tema de su próximo álbum, The Gaze of the West.

Nacido en 1953, el compositor y pianista belga toca también la guitarra clásica. Y a veces canta, en una característica tonalidad aguda, utilizando un lenguaje personal e imaginario. En los últimos 40 años ha desarrollado su particular lenguaje musical en un vocabulario normativo, escribiendo para diferentes conjuntos de instrumentos, composiciones vocales, para piano solo o hasta piezas para orquestas de cámara o sinfónicas, a menudo con orquestaciones inusuales, originales y sorprendentes.

También, en su prolífica carrera, ha compuesto música para teatro y cine. Uno de los ejemplos más conocidos de su faceta como compositor es la famosa banda sonora de El Vientre del arquitecto, la película de Peter Greenaway.

Mertens empezó a componer música en 1980, después de trabajar con anterioridad como musicólogo y productor de radio. For amusement only fue su primer trabajo y es una grabación de música electrónica que ha sido usada exclusivamente como sonido para las máquinas de pinball. En 1981 grabó su primer disco Home-Not at Home y hoy en día cuenta con más de 70 cedés que ha presentado en directo en cientos de ciudades de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Japón, Tailandia y Rusia. Su biografía artística incluye conciertos para piano y voz, dúos, tríos y quintetos de cuerda. También ofrece conciertos junto a orquestas sinfónicas.

Para muchos, el músico belga es el rey de la música minimalista, un área que comenzó a transitar estudiando a los grandes autores norteamericanos de este ámbito. Una referencia ineludible, en suma, en el ámbito de las denominadas NuevasMúsicas.