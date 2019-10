La poeta cordobesa Estefanía Cabello ha regresado a Cosmopoética tras varios años de ausencia con un recital en el que ayer puso en práctica “un ejemplo de mi última creación”, El cielo roto de Shanghái, que fue finalista del Premio Adonáis 2018, que aún está inédito. Además, leyó algunos de los poemas de la obra que está escribiendo, en la que ha cambiado el registro.

El cielo roto de Shanghái es un poemario “visceral” que Cabello centra en temas relacionados con la tecnología y el individualismo y en la que mezcla tonos, “a veces elevados y otros vulgares”.

En definitiva, son poemas surgidos de su experiencia en China “que arriesgan” y hablan “del ser humano, perdido en grandes países, rodeado de multitudes, sin saber adónde va ni qué hacer”, explicó en un encuentro con la prensa antes de su recital. Sin embargo, la obra que está escribiendo “no tiene nada que ver”.

“Siempre me gusta intentar retarme a mí misma, hacer algo diferente”, señala la autora, que ha creado “un reino mítico de amor y de paz, donde el ser humano pueda buscarse; no tiene nada que ver con las formas ni el lenguaje empleado en El cielo roto de Shanghái”. Estas son formas “más bucólicas” que suponen una “vuelta a la naturaleza” y una reinterpretación de uno mismo.

Estefanía Cabello (Córdoba, 1993) busca en la poesía “una forma de conocer lo que ya conozco”; es decir, “una forma de reinterpretar el mundo, de no aburrirme con ello y conocerme a mí misma y a los demás”.

En su aún corta trayectoria, la escritora asegura que ha tenido “una experiencia bastante grata” en el mundo literario y nunca se ha sentido desplazada por ser mujer. “Siempre me han tratado muy bien y encontré muchas oportunidades, por lo que no puedo hablar de forma negativa de ello”, indica, aunque “sí que es verdad que depende de en qué premios a nivel nacional todavía vemos” que hay mayor número de seleccionados hombres y un gran peso del jurado masculino, “pero por lo demás, en España no siento esa diferencia de géneros”.

Con 17 años se fue a Nueva York con una beca, donde vivió muchas experiencias que le hicieron “ver que tenía que salir más fuera”. Tras esto, consiguió otras becas y trabajó en el extranjero. De hecho, “solo volví a Córdoba para descansar, siempre como hogar para volver a partir”. Esa distancia de su tierra ha hecho que ahora, cuando regresa, vea “todo lo positivo y lo negativo que tiene la ciudad, pero con ojos nuevos porque puedes comparar”.

Respecto a su relación con los autores cordobeses, vive una situación “paradójica” porque “con los de mi generación apenas tengo conexión, pero soy muy deudora de Juana Castro o el Grupo Cántico”, que no conocía hasta que le regalaron Elegías de Sandua, de Ricardo Molina.

También ha sido importante para ella su paso por el laboratorio Ucopoética, de la Universidad de Córdoba, que “fue un antes y un después” para ella. Estuvo en la tercera edición y coincidió con Ángelo Néstore y Carlos Catena, ambos premios Hiperión. “Fue un boom de ideas; te planteas qué están haciendo los demás para ver qué quieres hacer tú y buscar tu línea”, agregó. Para ello fue fundamental la ayuda del poeta Javier Fernández, que “nos hacía las preguntas adecuadas y nos daba los instrumentos adecuados”.

Cabello compartió el escenario de la Sala Orive con Jorge Barco, considerado como el máximo ironista de la actual poesía española. Además, en la jornada del martes intervinieron el poeta cordobés Antonio Luis Ginés y Francisco José Chamorro, que hicieron una lectura; y Violeta Gil y Abraham Boba (León Benavente), que presentaron el show performático titulado Antes de que tiréis mis cosas.

Actividades del miércoles

El compositor y cantante Santi Balmes (Love of Lesbian) visitará esta tarde (21:00) Cosmopoética, dentro del ciclo Cosmoversos, para ofrecer un recital acústico en el que repasará los poemas contenidos en sus libros El Hambre Invisible y Canción de bruma, además de algunos de los temas más representativos de su formación.

Por otro lado, la sesión de lecturas de Cosmoversos se abrirá a las 19:00 con el diálogo poético entre María Nieto y Álvaro Galán, último ganador del Premio Ricardo Molina. A las 20:00 será el turno de Manuel Lara Cantizani y Roberto Loya.

Además, la poesía de Antonio Machado, Ángel González, Juan Gelman, Cavafis o Pablo García Baena volverá a acercarse a las personas beneficiarias de las entidades sociales de la mano del músico cordobés Chico Herrera. Será en el parque Guitarrista Pepita Morales a las 12:00.

Por último, el programa Poesía en red, promovido por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, continuará acercando la poesía a los barrios de la ciudad. Esta vez, a través del espectáculo Graná, dirigido por Davide Chous, que se representará en el Centro Cívico Levante a las 19:00.