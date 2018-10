El Premio Ricardo Molina reconoce las 'Ficciones familiares' de Álvaro Galán

El escritor malagueño Álvaro Galán Castro (Málaga, 1979) se ha alzado con la vigésimo sexta edición del Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina por un poemario titulado Ficciones familiares. El jurado, que emitió su fallo ayer, destacó la "brillantez" y la "naturalidad" de su libro, que es muy variado en cuanto a temáticas.

El portavoz del jurado, Eloy Sánchez, manifestó que se trata de una obra "sin efectismos retóricos" y con un intenso "sentimiento de la naturaleza". "El mérito" es que tiene "poemas que se prestan al culteranismo" pero el autor los resuelve de forma natural. Otra virtud de Ficciones familiares es que incluye "poemas de cierta extensión", resaltando Sánchez que el premiado "se maneja muy bien" en este tipo de poesía. "Es un libro muy hermoso, de verdadera poesía", concluyó.

Por el libro desfilan su padre, su madre, su hija y lo que ha llamado "fantasmas familiares"

Por su parte, Aurora Luque, otro miembro del jurado, añadió que la obra "se opone o contrasta con la poesía que ahora es masivamente editada, popular y muy leída por su rigor, por el esfuerzo con el que el autor se enfrenta a la tarea de crear algo diferente, apartarse del lenguaje ramplón y cotidiano", por lo que cree que Galán Castro es "un buen trabajador del idioma" que ha hecho "poemas trufados de destellos y logros de muy alta calidad". A la vez, resaltó el "tratamiento irónico que el autor hace de sí mismo en algunos poemas" y "especialmente brillante es el que cierra el libro".

Tras recibir la noticia de su premio, Álvaro Galán Castro explicó que Ficciones familiares es un libro largo, de más de mil versos. Algunos de sus poemas están escritos hace cuatro o cinco años mientras que otros son de finales de 2017 y principios de 2018.

Aunque la temática es variada, hay un hilo común que explica el propio título ya que "por el poemario desfilan mi padre, mi madre, mi hija varias veces, mi primo, amigos... Y lo que he llamado los fantasmas familiares, que son poetas muertos a los que admiro, que también considero que son mi familia".

La obra se estructura en cuatro secciones: Casa vacía, Calendas griegas (la más breve, compuesta por cinco poemas en prosa), Fantasmas familiares (homenaje a Baudelaire, Li Bai, Caravaggio...) y Salón de los espejos (donde juega con el concepto de ficción autobiográfica).

El Premio Ricardo Molina supone para el poeta malagueño "un aldabonazo y algo que creo que ya me tocaba; me siento en parte aliviado e igualmente contento porque creo que me hace justicia un poco. No quiero resultar vanidoso pero he sentido euforia al principio y luego un gran alivio". Este reconocimiento es "un salto cualitativo para mí -señaló- porque el Premio Ricardo Molina es uno de los más importantes que se dan hoy en día en España y a nivel internacional; por lo que considero que he subido un escalón importante".

Respecto a su escritura, Galán Castro manifestó que, como ha destacado el jurado, "en este libro de poemas he intentado depurar la retórica y ser claro". "Es verdad que otras veces soy más retórico y además no reniego de ello pero en este libro hay más anécdota, más historia real, más narrativa, y por eso he apartado un poco la retórica", puntualizó.

Álvaro Galán Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense. Tiene un máster en Études Romanes por la Université Paris X y otro en Gestión del Patrimonio Lingüístico y Literario por la Universidad de Málaga. Ha publicado los libros de poemas El lucero del ala (Premio de Poesía MálagaCrea, 2001), El cuerpo eléctrico (2010), Ordo amoris (2013) y Los frutos de la herida (Premio Salvador Rueda, 2016).

Además, ha aparecido en las antologías Clave de sol. 16 sobre la música (2010) e Internautas en la red. Poesía emergente en Málaga (2018). Ha publicado sus poemas en diversas revistas y periódicos y ha traducido y editado poemas y textos críticos de Pierre Reverdy, sobre el que prepara su tesis doctoral.

El jurado ha estado compuesto por Jesús Munárriz, Eloy Sánchez Rosillo, Diego Dondel, Aurora Luque y Juana Castro, ganadora de la pasada edición. A esta convocatoria se han presentado 117 originales procedentes de distintos puntos de España (14 de ellos han llegado desde Madrid) y de países de América (Argentina, Chile, Cuba, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica y EEUU). El comité de lectura seleccionó 14 trabajos como finalistas. En una primera votación resultaron seleccionados cuatro y de ellos resultó ganador el de Álvaro Galán por unanimidad.