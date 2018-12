María José Ruiz repasa sus 20 años en la pintura en el Palacio de la Merced

La pintora y académica montillana María José Ruiz repasa su vida artística en la exposición retrospectiva que este martes se ha inaugurado en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación. Para la ocasión ha seleccionado medio centenar de obras, que proceden tanto de su propio estudio como de fondos de instituciones y colecciones particulares, que los han cedido para la ocasión.

Ruiz considera que esta muestra, que se podrá visitar hasta el 12 de enero, ha sido una oportunidad de repasar lo que ha sido su trayectoria hasta el momento. “Me ha permitido analizar mi evolución y la verdad es que tengo una sensación grata tras ver algunas obras de hace años de las que me siento bastante satisfecha”, ha explicado.

La pintora considera que esta retrospectiva no es, sin embargo, un punto de destino, sino una parada en un camino que aún está por recorrer. “Aquí se repasan algunas de mis obras de los últimos 20 años, pero yo pienso que mis mejores cuadros, mi mejor momento estético, está aún por llegar”, ha señalado.

La retrospectiva abarca toda la carrera de Ruiz, desde sus inicios y sus años de formación en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y en Italia hasta su actual etapa de madurez creativa. Así, no cree “que esté todo lo mejor que he pintado, porque algunos cuadros era imposible traerlos por diferentes motivos, pero sí que me parece que es una selección que permite conocer mi trayectoria”.

La base fundamental de la muestra ya se pudo ver en la ciudad alemana de Nurenberg, donde la pintora montillana expuso en 2016, y en Lucena, en el Palacio de los Condes de Santa Ana. En ambas ocasiones los cuadros se mostraron bajo el título genérico de Ad fascinans, con el que la autora subrayaba el hecho de que la pintura sigue siendo una disciplina artística fascinante incluso en un tiempo como el actual, marcado por la revolución tecnológica y por los nuevos lenguajes artísticos.

La mayoría de las piezas se inscriben en el realismo contemporáneo, que es sello característico de las obras más conocidas de la artista, aunque también hay otras que muestran el interés de Ruiz por la experimentación con diferentes técnicas y estilos. La exposición da también cuenta de la variedad de temáticas que han interesado a Ruiz a lo largo de su carrera y que van desde lo religioso a lo social, pero sin desdeñar tampoco un simbolismo muy personal y no exento de ironía o la metapintura.

Esta retrospectiva de la Diputación Provincial se completa con un cuidado catálogo, en el que se recogen no sólo las obras incluidas en la muestra sino también otras que para María José Ruiz son emblemáticas en su trayectoria pero que no se han podido trasladar.

Igualmente, se incluyen textos que diferentes escritores y periodistas han publicado en estas dos décadas de carrera y en los que se va analizando el recorrido de la pintora, al igual que en algunos artículos elaborados expresamente para la ocasión. El prólogo del catálogo corre a cargo del escritor y cinéfilo Francisco Sepúlveda Priego, mientras que el epílogo lo compone un texto muy personal sobre la artista escrito por Ernesto Hita. “Creo que es un buen catálogo, muy detallado, y que puede servir para difundir las obras y para explicar las claves de mi visión del arte y la pintura”, ha apuntado la autora.

María José Ruiz comenzó a exponer a finales de los años 90, cuando llevó sus pinturas a la basílica de San Juan de Letrán de Roma. Ha exhibido sus cuadros en Italia, Francia, Alemania y distintos puntos de España.

Obra suya de temática religiosa se puede ver igualmente en las catedrales de Córdoba, Toledo y Moyobamba, en Perú. También en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma, el Ayuntamiento de Nuremberg, el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova (Italia), la Accademia Internazionale dei Micenei (Italia), la Fundación Focus Abengoa (Sevilla) o la Fundación Rafael Botí. Ruiz también realizó en 2015 el retrato de San Juan de Ávila que el Ayuntamiento de Montilla entregó al Papa. Ha ganado premios como el Gran Capitán, el Garnelo y Nacional de Pintura Pedro Bueno, entre otros.