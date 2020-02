María José Llergo publica su álbum debut, 'Sanación', y anuncia las fechas de su presentación

Sanación es el álbum debut de la cordobesa María José Llergo, un trabajo que incluye siete temas que reflejan su proceso de curación emocional y homenajea, en base a detalles sonoros, a sus orígenes.

Escrito por ella misma, producido por Lost Twin, mezclado por Max Miglin y con arte del estudio Querida, el EP ha salido a la venta en vinilo y plataformas digitales. La presentación será 14 de febrero en el Auditorio de Barcelona.

María José Llergo (Pozoblanco, 1994) reúne en este disco parte de lo ya publicado y suma otros temas como Soy como el oro, una letra de corte más tradicional que recuerda que quererse a uno mismo es también prestar atención a lo que más nos duele.

"El disco es mi proceso de sanación cantado. Es un álbum conceptual: tema por tema voy abordando cuestiones que me preocupan o que me han hecho daño, intentando canalizarlas en forma de belleza, para que el dolor no me destruya ni me haga peor persona", señala la cantante.

La pozoalbense reconoce que está "al principio de una carrera que querría que fuese larga, y necesitaba sanarme antes de entregarme. Como cuando amas a alguien: te tienes que querer a ti primero".

En este álbum, Llergo recurre a sus orígenes. Así, la voz de su abuelo aparece al inicio, en De qué me sirve llorar, y el crujir de la chapa de la puerta de su casa en Pozoblanco al golpearla.

Tras el concierto del 14 de febrero en Barcelona, la cantante viajará a Salamanca (28 de febrero), Baracaldo (6 de marzo) y Villanueva y Geltrú, en Barcelona (2 de julio).