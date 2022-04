Manuel Jabois: "Mi manera más fuerte para entretener al lector es el estilo, de una forma despegada y un poco humorística"

Al otro lado del teléfono, Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) descuelga la llamada al primer toque como si esperara una exclusiva o una noticia con urgencia detrás la pantalla encendida del móvil. Con un taxi que llegará a la puerta de su casa en mitad de la entrevista y "corriendo al encuentro" de un AVE (Madrid-Córdoba) para no faltar a su cita con la Feria del Libro en la ciudad andaluza, Jabois atiende su compromiso con El Día horas antes de presentar Miss Marte, su segunda novela en el Bulevar Gran Capitán.

"No te preocupes, vamos al lío", asegura el periodista -en este caso autor entrevistado- garantizando la conversación pactada. En su voz no se adivina ningún amago de una posible resaca tras la última lección de supervivencia que su Real Madrid dejó anoche en la Copa de Europa (a pesar de la derrota contra el Manchester City, 4-3). "Me quedé en casa", dice un Jabois madridista que, con toda certeza, no faltará a la vuelta en el Bernabéu. Ese Coliseo romano de nuestros tiempos en el que, un Jabois cronista, se desenvuelve para El País narrando las inexplicables hazañas de los blancos, para disfrute de sus fieles lectores que, nada más terminada la batalla, esperan ansiosos su interpretación de los hechos.

"No pesa esa influencia. De hecho, si no esperase nadie, probablemente tendría menos ganas de escribirlas, de disfrutar la victoria o de ponerme a leer lo de los demás. Se agradece un montón, ¡caray!, además como la escribo casi a tiempo real, mientras termina, y con toda esa adrenalina, es fantástico", cuenta.

Hace más de un año, el 4 de febrero de 2021, Manuel Jabois publicó su segunda novela, Miss Marte (Alfaguara), tras su exitoso salto a la literatura con Malherba. Después de tantas entrevistas y de tantas preguntas repetidas, las "naturales de promoción del libro", Jabois no cree echar de menos ninguna pregunta que se haya quedado sin hacer, "lo que sí he echado de más son mis respuestas porque escucharse una y otra vez hablando del libro o de lo que sea, uno se cree volver loco..., a veces pienso, ¡joder! la gente estará hasta los huevos de mí".

El cambio de rol, de periodista a entrevistado, "se hace duro" para Jabois. "Yo soy el tipo que dice las preguntas y, de repente, tener que dar respuestas y escuchar mi voz diciendo las mismas historias..., le doy mucho mérito a los escritores y escritoras que hacen promoción porque hay que tener mucho mérito aguantarse a uno mismo de esa forma. Luego he hablado con colegas y me han dicho que uno se acostumbra a eso".

"El que vaya a leer esto en El Dia de Córdoba no creo que me vaya a leer luego en Diario de Pontevedra, la gente no está persiguiéndome por ahí a ver qué digo en cada ciudad de España, lo llevo mejor por eso", confiesa Jabois.

A los cinco minutos, y tras matizar la diferencia entre lo que supone ver el tráiler de una película y leer la sinopsis de un libro antes de destripar nada, Manuel Jabois responde cómo surgió la idea de escribir Miss Marte. "Fue viendo la tercera o cuarta temporada de True Detectives, en la que también desparecen dos niños y hay una periodista haciendo un documental sobre ellos. A partir de ahí se me encendieron las bombillas y pensé: qué buen formato, sobre todo para mí que soy periodista".

Así nació en su cabeza el caso de la pequeña Mai en un pueblo ficticio de la Costa da Morte: un guion y lugar en los que Jabois se desenvuelve con "comodidad" a la hora de narrar, por sus raíces gallegas y sus experiencia periodística a la hora "recopilar los testimonios de los implicados, de los testigos, conseguir hacer un puzzle con toda esa información, y tratar de averiguar la verdad, no desde el método policial, sino desde el método periodístico".

El reto para Jabois en la trama es mantener el suspense: "me parece muy importante entretener al lector, hacer que no se vaya en el primer o segundo párrafo, tanto en la ficción como en el periodismo". ¿Cómo se consigue? "Fijándose en la gente que lees o en las series que ves, cuáles son esos recursos, cómo se consiguen..., hay muchas maneras. Mi manera de hacerlo, en las que más fuerte soy, porque tampoco soy un gran inventor de historias, es en el estilo, que en mi caso es de una forma más despegada, un poco humorística, no saber si habrá una ocurrencia..."

Antes de despedir, también hay tiempo para hablar de Feijoo y su futuro como presidente del PP. "Desde luego en Galicia la gente tenía claro que no era el moderado que se creía buena parte de la izquierda de Madrid. No sé cómo lo va a hacer, hay mucha expectación sobre la gente con la que se va a rodear, cómo va a llevar la relación con Vox..., no me gusta profundizar sobre futuribles", responde Jabois. "Adivinar el rumbo del PP no es fácil porque es un partido herido desde hace bastantes años, pero, desde luego, dentro del PP probablemente sea el mejor hombre que pueda haber, a falta de algún tapado o tapada que nadie conoce, creo que era el tipo en el que más se confiaba como se demostró en el congreso".