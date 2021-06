La familia de García Baena dona el legado documental del poeta a Córdoba y a Andalucía

La familia de Pablo Gacía Baena ha donado el legado documental del poeta a la Biblioteca Provincial de Córdoba y a la Biblioteca de Andalucía en un acto que ha tenido lugar en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos. El legado se ha producido el día en el que Pablo García Baena habría cumplido los cien años de edad y en el lugar en el que el 20 de mayo de 1984 recibió la medalla de oro de la ciudad de Córdoba y el título de hijo predilecto de la misma, "medalla de oro que donó su querida señora de Córdoba, su Virgen de los Dolores", como ha recordado Luis Ortiz, sobrino de Pablo García Baena.

El director general de Patrimonio Histórico y Documental, Miguel Ángel Araúz, ha destacado que se trata de un acto de generosidad inmensa. "La familia lo ha hecho muy fácil", ha destacado. "Ese legado va a estar al alcance de todos, una parte en Córdoba, y otra parte en Granada". En Córdoba se quedará todo el legado literario y personal de quien también fue premio Príncipe de Asturias, mientras que a la Biblioteca de Andalucía irá "la inmensa bibliografía que tenía, incluida la bibliografía histórica, no solo de un valor afectivo sino también de un valor económico", ha sentenciado Araúz. Como era la intención de Pablo García Baena, todo se ha digitalizado, se ha inventariado y se ha clasificado, por lo que el material estará disponible a través la Biblioteca Virtual de Andalucía.

Así, la familia de Pablo García Baena ha donado a todos los andaluces aproximadamente 7.000 volúmenes, 136 carpetas con material bibliográfico, 12 cajas de archivos personales, una maleta llena de cartas personales y de correspondencia, 341 títulos de revistas, 4.149 manuscritos mecanografiados en 40 carpetas, cinco albumnes de fotografías con 1.971 imágenes de todo tipo, 1.013 actas, 216 postales, 24 felicitaciones navideñas, 11 cuadernos numerados, 11 agendas anuales -de 1988 a 2000-, 254 folletos e invitaciones varias y 534 documentos personales más -premios, reconocimientos, felicitaciones...- "Es decir, un inmenso legado documental y personal", ha puntualizado el director general de Patrimonio Histórico y Documental. "Considero que aparte de este legado material e inmaterial, Pablo García Baena, nos ha legado también una manera de estar en la vida, de pasar por Córdoba, de pasar por Andalucía, de ser andaluz, una manera de vivir en Andalucía, de vivir en Córdoba", ha insistido.

En nombre de la familia de Pablo García Baena ha tomado la palabra su sobrino Luis Ortiz, quien ha insistido en que "hoy es un día de satisfacción por haber cumplido su deseo de que su legado estuviese a disposición de los cordobeses y los andaluces y de cuantas personas estuviesen interesadas en él; y qué mejor lugar donde estar depositado físicamente que en la Biblioteca Pública provincial de Córdoba y dónde poder ser consultado más universalmente que en la Biblioteca Virtual de Andalucía", ha defendido.

Ortiz ha mostrado el agradecimiento de la familia por "el cariño que la Consejería de Cultura y Patrimonio Artístico de la Junta de Andalucía ha acogido todo lo relativo a su legado". También han mostrado su satisfacción y agradecimiento "por el completísimo programa de actos que dicha Consejería, junto con el centro Andaluz de las Letras ha preparado para homenajearlo en su centenario". "Satisfacción y agradecimiento por lo significativo de la fecha, 29 de junio, día del nacimiento del poeta, día de su santo y el de su cumpleaños", ha añadido.

El sobrino de Pablo García Baena ha insistido en la satisfacción y agradecimiento de la familia "porque en mi modesta opinión se inicia más tarde que pronto los deseos expresados a la finalización del Congreso Internacional de Poesía Pablo García Baena, celebrado del 18 al 20 de noviembre de 2009 en el salón de actos del Instituto Góngora, al término del cual la conductora de dicho congreso, Celia Fernández dijo que de dicho acto se publicaría un libro con las actas de las jornadas y además propondrían al Ayuntamiento, a la Universidad y a la Junta, que se creara un archivo de Cántico, que recoja el legado de todos estos autores, para que esté abierto a los investigadores". Ortiz ha adelantado que el libro vio la luz el 8 de noviembre de 2010 "más tarde que pronto" y ha insistido en que también más tarde que pronto "tal vez pueda crearse ese germen de ese deseable archivo de Cántico; animo a seguir este camino para que dicho archivo pueda ser una realidad".

Comienzan los actos en la Universidad

La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado comienzo a los actos de homenaje a Pablo García Baena con motivo del centenario de su nacimiento. La primera jornada ha sido inaugurada por el rector, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha destacado que "está en el ánimo de todos, tanto de la UCO como de la cultura cordobesa en general, celebrar este homenaje más que merecido" y ha incidido en la necesidad que tiene el mundo actual de contar con "referentes como García Baena, que ha contribuido a la sociedad con trabajo, cultura y pensamiento crítico".

Según ha indicado la institución universitaria, la inauguración ha contado también con la presencia del vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la UCO, Luis Medina, que ha leído varios poemas del autor, incluido uno dedicado a Ginés Liébana, cuyo centenario también se celebra este año.

En representación de la familia, Luis Ortiz, sobrino del poeta, ha agradecido a la UCO el reconocimiento que la institución le hizo en vida con su investidura como doctor honoris causa y con el establecimiento del Premio de Investigación Poética que lleva su nombre.

Posteriormente se ha procedido a la presentación de los dos primeros volúmenes de los cinco que componen las obras completas de Pablo García Baena y que la editorial UCOpress, en colaboración con la editorial Renacimiento, publica por primera vez.

Rafael Inglada, editor, ha explicado que los dos primeros volúmenes que se han presentado, recogen todos los poemarios del autor, desde Rumor oculto a Los Campos Elíseos, mientras que el tercero estará dedicado a la prosa y, los dos últimos, recopilarán la ingente cantidad de artículos, textos, prólogos y pregones que el poeta produjo en vida.

Inglada ha señalado que "los poetas no mueren mientras se leen" y ha agradecido a la UCO "no por recuperarlo, porque no estaba perdido, sino por continuar difundiendo la voz cálida de Pablo". Igualmente, ha anunciado que habrá un sexto libro que cierre la colección, consistente en una cronología del poeta, "que va a aportar muchas claves sobre su obra".

Christina Linares, de la editorial Renacimiento, ha calificado al poeta cordobés como "el más relevante de los poetas surgidos en Andalucía en los últimos ochenta años, el que más aporta y más ha influido en la poesía española contemporánea". Juan Pedro Monferrer, director de UCOpress, ha recordado, parafraseando a Faulkner, que "un escritor necesita experiencia, observación e imaginación, y que si faltaba alguna de estas cualidades se podía suplir con otras, pero en el caso de Pablo García Baena se conjugan las tres por igual", al que ha calificado como "caleidoscopio poético realmente deslumbrante".

III Premio de Investigación Poética

La jornada ha continuado con la presentación de la obra ganadora del III Premio de investigación poética Pablo García Baena, el libro Poley de mi pasión. Mosaico poético de Vicente Núñez, de la doctora en Filología Hispánica por la UCO y docente de enseñanza secundaria, Beatriz Martínez.

Este premio, enmarcado en el contexto del Plan Propio de Investigación de la UCO, tal y como ha señalado el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Enrique Quesada, "pone de manifiesto la necesidad de hablar más de la relación entre investigación, ciencia y poesía, una relación de más de dos milenios; siendo la poesía en sí misma un método de investigación de largo alcance sobre la búsqueda de lo esencial y la verdad última de la experiencia humana".

Por otro lado, María Rosal, profesora de la UCO y poeta, ha señalado la relación fraternal entre Vicente Núñez y Pablo García Baena antes de presentar a la ganadora del premio, Beatriz Fernández. Esta última ha explicado que su libro recorre los diez poemarios de Vicente Núñez, "cuya obra para mí es un auténtico mosaico y cada uno de esos poemarios es una tesela" y ha indicado que hasta ahora "carecíamos de un estudio completo que abordase su obra poética y que arrojase luz sobre sus temas de su universo poético".

La autora ha subrayado que estos temas, que desgrana en la investigación premiada, son principalmente el amor, la vida, la muerte y la poesía misma. Asimismo, también son recurrentes el paso del tiempo, la naturaleza entendida como pureza y eternidad, el amor por su pueblo natal -Aguilar de la Frontera- y la amistad. Beatriz Martínez ha explicado la preferencia de Vicente Núñez por el verso libre, los versos alejandrinos dotados de gran musicalidad, el léxico culto al que se añaden términos populares y del mundo rural y una adjetivación sugerente que dota a sus poemas de sensorialidad. COLOQUIO

La mañana ha terminado con un coloquio moderado por el poeta y coordinador de Ucopoética, Javier Fernández, en el que han intervenido el catedrático de Literatura de la UCO, Pedro Ruiz, y la poeta María Rosal. Ruiz ha recordado lo Pablo García Casado dijo del poeta hace unos años: que la grandeza de Pablo García Baena es que su obra puede ser leída desde muchas ópticas y a través de diferentes generaciones, que es lo que determina su condición de clásico.

A este respecto, ha señalado que "hay tres perspectivas para abordar la obra de Pablo García Baena que permiten un diálogo productivo con su obra: su creación a partir de lo real y lo concreto, la capacidad de trasladar a la poesía su pasión por el cine, lo que hace que muchos de sus poemas tengan una construcción cinematográfica, y el enorme sustrato cultural a modo de humus donde se asientan sus poemas, sin que esto sea un mero adorno, sino que se sitúa detrás de la cortina".