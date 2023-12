Fernando Tejero y Juan Carlos Rubio estrenan 'Camino al zoo' en Córdoba: "La gente va a alucinar"

El Gran Teatro acogerá este viernes 22 de diciembre a las 20:00 el estreno nacional de Camino al zoo, y lo hará de la mano de dos cordobeses que triunfan en delante y detrás de la escena, como son el director Juan Carlos Rubio y el actor Fernando Tejero.

A poco más de 24 horas, el personal de producción y los actores calientan motores en una Córdoba que ha agotado todas las localidades del teatro para lo que será el "estreno nacional de una obra de gran calado". Así lo ha afirmado Bernabé Rico, coautor de la obra junto a Juan Carlos Rubio, durante la rueda de prensa de presentación ante los medios que ha tenido lugar este jueves en la Sala de Telares.

Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004), escrita 45 años después. Juntas, estas obras cortas forman una historia completa de Peter (Fernando Tejero), un ejecutivo editorial; de Ana (Mabel del Pozo), su esposa; y de Jerry (Dani Muriel), un extraño que Peter conoce en el parque.

Es todo "un clásico en las escuelas de arte dramático", ya que que en ellas se trabaja mucho con el texto de Edward Albee, ha dicho Rico. Como anécdota, el coautor de la obra ha contado que la adaptación del guión se terminó de escribir en un bar de Córdoba, antes de enviárselo a Fernando Tejero, que desde el principio estuvo en la mente de los directores para protagonizar la obra.

"Es un orgullo venir siempre a este teatro, que para mí fue un impulso súper importante para ser actor", desde que con 14 años veía obras en el gallinero de madera, ha recordado un emocionado Fernando Tejero, asegurando que el Gran Teatro es como su "casa".

En ese sentido, el actor cordobés ha señalado que es "muy especial" estrenar la función en Córdoba, ya que, además, la considera como una "obra compleja", para público que le gusta mucho el teatro. "Tiene pinceladas de comedia", aunque sea un drama puro y duro, "y el montaje ha sido un proceso muy duro, pero creo que el resultado es una función bonita hecha con el corazón y verdad para que traspase las entrañas", ha destacado Tejero.

Por su parte, los otros dos protagonistas de la obra, el actor Dani Muriel y la actriz Mabel del Pozo, han asegurado en la rueda de prensa previa que "la gente va a alucinar mucho con este Fernando Tejero en el teatro", ya que muestra en su esplendor "un lado tan dramático, tan de verdad y de corazón". "Es una funcion en la que hay que poner un poquito de tu alma, porque, si no, no funcionaría", ha concluido Muriel.

Se trata de un epílogo soñado que "devuelve la esencia de Córdoba", ha manifestado la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y delegada del área de Cultura, Isabel Albás, quien ha recordado que estamos en los compases finales de un año intenso en el que se ha conmemorado el 150 aniversario del Gran Teatro.