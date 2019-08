“Desde que nació este proyecto teníamos claro que había que dar leña”

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba es el nombre de la banda revelación del rock español en 2019. Un grupo sevillano que suena a Triana y que bebe de Camarón y en el que se mezclan la herencia del rock andaluz setentero, la estética quinqui del cine de Eloy de la Iglesia y la influencia de bandas actuales de rock psicodélico.

Muchos condimentos que encuentran sus cocción idónea en sus directos, que este verano van dejando huella por todo el país gracias a una intensa agenda que los tiene de aquí para allá y que el próximo sábado los llevará a Pozoblanco, al V Festival Al Fresco, que patrocina el Día.

Su cantante, Dandy Piranha, charla aquí de este éxito fulgurante y de esa actuación en la localidad de Los Pedroches, donde compartirán escenario con los canarios Los Vinagres, los santanderinos Los Estanques, los pozoalbenses Algunos Hombres y la rapera Lasyra.

–Banda revelación del rock español en 2019. Todos los especialistas parecen coincidir en eso. ¿Cómo se vive?

–Nuestro batería, Papi Pachuli, lo definía el otro día como una maravillosa conjunción astral, y creo que va encaminado. O sea, ha sido algo así como estar en el lugar adecuado y en el momento idóneo. Por supuesto, hay también mucho trabajo detrás y la experiencia que teníamos por haber estado en otras bandas anteriores. Nosotros sabíamos lo que era la industria y lo que pide, y eso ha sido una ventaja. Pero la realidad es que también ha resultado todo un poco casual, pues todo salió de una noche en la que nos juntamos tres de los miembros y hablamos de la posibilidad de tocar juntos. Al poco tiempo ya estábamos ensayando los seis y ha sido todo muy rápido desde el primer día que dimos a conocer las primeras canciones. Creo que en todo esto también influyó que en esa etapa habíamos refrescado el oído bastante con bandas como King Gizzard & The Lizard Wizard, que han renovado la psicodelia. Nosotros mezclamos eso que escuchábamos con lo nuestro de aquí abajo, con nuestras influencias andaluzas y extremeñas.

–Da la sensación, visto desde fuera, que DMBK es una banda muy pensada, una construcción cultural con muchas referencias, guiños, ironías e influencias...

- Sí, ahí está lo que te digo, el aprendizaje que teníamos sobre cómo montar un buen proyecto. La industria quiere que se lo des todo ya preparado: una imagen, una estructura de grupo, los vídeos... También se une que aquí bagaje tenemos todos, y no sólo musical sino también cinematográfico o literario. Ahora bien, había que mezclar todo eso y que saliese algo interesante, un potaje potente, y eso no es tan fácil, pues hay que conocer como funciona el negocio para acertar. Al final creo que nos salió algo distinto y también muy especial.

–Otra de las claves de sus éxitos son sus directos, puro espectáculo. ¿Cómo se los plantean?

–La misma noche en la que nació este proyecto ya teníamos muy claro eso: que había que dar leña. Desde el principio, en 2017, sabíamos que había que montar un espectáculo que se adelantase y diese con eso que podía emocionar a la gente en 2019. Nosotros no jugamos a la polémica, pues no es nuestro estilo, pero creo que sí tenemos otros elementos que sorprenden. Ahora veo que tenemos ya dos tipos de público: los que no nos han visto nunca y se quedan con cara de sorpresa, preguntándose que narices es eso qué ven, y los que ya nos conocen y vienen a darlo todo y con la navaja entre los dientes.

–En Pozoblanco coinciden con otras bandas en estado de gracia y de directo muy cañero, Los Estanques y Los Vinagres. ¿Qué piensa de este cartel?

–Cuando vi el cartel me hizo muchísima ilusión y me puse muy contento. Somos tres bandas que nos apreciamos y admiramos y no es fácil coincidir las tres en un festival, casi nunca ocurre. Me da un poco de lástima que no podremos quedarnos hasta muy tarde, pues al día siguiente tenemos que salir hacia La Coruña. Pero sí que pienso disfrutar de sus actuaciones y seguro que echaremos una risas y un buen rato que nadie olvidará. Tenemos una magnífica relación entre todos y muchísimas ganas de tocar juntos en Pozoblanco. Será un concierto especial.

–Para concluir, ¿cómo definiría este año tan loco?

–Pues solo puede decir que es maravilloso. Nuestra propuesta la están acogiendo muy bien en todas partes y como antes le decía la gente llega a los conciertos con ganas de darlo todo, con mucha fuerza. En febrero estábamos sacando el disco y ahora, apenas unos meses después, no paramos de hacer festivales por todo el país. Es increíble. Y también es genial que estamos conociendo a gente muy interesante, y no sólo del mundo del rock. Hablamos mucho con gente muy distinta y aprendemos cada día, nos enriquecemos. Otra cosa que me encanta es que nuestro público es intergeneracional. Igual que te encuentras a chicos de 20 años bailando en primera línea que a gente de 60 que se te acerca para decirte que le has recordado sus tiempos de juventud. Eso es muy especial y emocionante.