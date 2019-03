El viaje sensorial y humano de 'Electra' llega al Gran Teatro

"Electra es un viaje sensorial y humano en el que nadie se va a quedar indiferente". Así define el bailarían y creador cordobés Antonio Ruz, la tragedia de Eurípides que el llega el sábado al Gran Teatro de la mano del Ballet Nacional de España.

Un montaje en cuya coreografía también ha trabajado Olga Pericet y para el que apenas quedan entradas y que ofrecido a Ruz "la oportunidad de contar una historia a través de la danza".

Para Ruz, que ha presentado el montaje en el Gran Teatro, Electra "es un personaje muy atractivo" y ha recordado que fue el director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, el que le llamó cuando estaba ensayando en los Teatros del Canal de Madrid para "dirigir una obra argumental".

El coreógrafo, Premio Nacional de Danza de 2018, tardó una semana en dar su respuesta a Najarro porque "era difícil, pero también una oportunidad de contar una historia a través de la danza". También ha confesado que el de Electra "es un personaje muy atractivo" y que al leer la tragedia de Eurípides vio una relación con el mundo rural.

No en vano, ha continuado, "me he criado el campo y sé lo que son las labores" y, por eso, el montaje es "muy mediterráneo, desde Grecia hasta España".

Otra de las dificultades que ha indicado ha sido la de montar el espectáculo a diferencia del teatro, ya que "lo más importante es cómo se movían los personajes de una manera abstracta y que el público lo entendiese".

Más de una treintena de bailarines representarán Electra este sábado, bajo la dirección de Antonio Najarro, y siguiendo la partitura que interpretará la Orquesta de Córdoba y en el que también sonará la voz flamenca de la cantaora Sandra Carrasco.

Un nuevo lenguaje para el Ballet Nacional

El director del Ballet Nacional de España, por su parte, ha recordado que la obra fue estrena en 2017 y ha señalado que se trata de un espectáculo "gestado en un momento en el que pensé que la compañía estaba preparada para representar una obra argumental".

En esta línea, Najarro ha reconocido que "era el momento de asumir un nuevo lenguaje y enriquecer artísticamente al bailarín del Ballet Nacional".

Y es que, el director ha avanzado que la compañía busca ahora "la versatilidad de la danza" y sus componentes "lo están defendiendo todo".

A su juicio, el Ballet Nacional de España "puede ir hacia cualquier punto, pero sin perder su identidad, que es su valía".

"La danza debe ir a un punto de riesgo y cercanía y dirigirse hacia cualquier tipo de público, que tiene que sentirse seducido para sentir la danza española".