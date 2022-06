Dolores Redondo inaugura Cordoblack con un encuentro entre fieles lectoras y 'francotiradores'

Córdoba le ha dado la bienvenida a Cordoblack y con ello a la escritora de talla internacional Dolores Redondo (San Sebastián, 1969), encargada de inaugurar la primera edición del Festival de Novela Negra del Sur que se celebra en la ciudad desde este jueves hasta el próximo domingo 5 de junio.

"Cuando me lo propuso Salva [Gutiérrez Solís] no lo dudé", ha afirmado la escritora donostiarra, una de las reinas indiscutibles del género negro en el ámbito internacional. "Ya había estado en Córdoba en una edición de la Feria del Libro y me encantó, así que tenía ganas de regresar", ha contestado entusiasmada Dolores Redondo, que hace un balance "excelente" de la primera jornada del festival.

Tras meses de expectación desde que fuera presentado, a las 13:00 ha comenzado de forma oficial Cordoblack con una de las actividades más atractivas, la primera Tapa Negra, en este caso una Black Burguer diseñada por el bar Munda, que han compartido la escritora donostiarra junto a las 15 lectoras -todas han sido mujeres- que se inscribieron previamente y donde también se ha unido el alcalde, José María Bellido. "Han sido todas encantadísimas y un alto porcentaje de ellas hasta habían visitado los escenarios de la trilogía más famosa de la autora", ha declarado Salvador Gutiérrez Solís, uno de los coordinadores del evento.

La programación ha continuado a las 18:00 en la Biblioteca Central con una masterclass de Dolores Redondo respondiendo las cuestiones de "escritores en ciernes". Esta actividad denominada Francotiradores acerca a autores destacados en el panorama nacional e internacional, como puede ser la propia Redondo -una de las autoras en lengua española más vendidas y leídas en todo el mundo, cuyas obras han sido traducidas a casi 40 idiomas-, y a escritores principiantes. Tras el encuentro, ha destacado lo "mucho" que ha disfrutado, reconociendo que se ve reflejada "en ellos, en sus dudas": cómo ser publicado por primera vez, qué hacer cuando te quedas bloqueada en un momento de la narración, cómo mantener el suspense... han sido algunas de las preguntas.

"Lo más difícil para los que empiezan es conseguir que te vean", ha asegurado Redondo mostrando una gran dosis de empatía por la complejidad de la "visibilidad", que no siempre está reñida con la calidad del texto. En esa línea, ha dejado caer algunos "truquillos" que puedan tener en cuenta, viniendo de una escritora de prestigio internacional.

La jornada ha concluido con una rueda de reconocimiento en la Sala Orive, conversación dirigida por Gutiérrez Solís y en la que también ha intervenido Dolores Redondo. Por último, se ha proyectado la película Compartiment tueurs (Los raíles del crimen) en el Centro Cívico Norte.