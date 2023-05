El pintor Antonio López maravilla en Córdoba con brochazos de naturalidad: "No hay que temer a la Inteligencia Artificial"

A sus 87 años, el pintor Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) demuestra estar ya en esa categoría superior, de leyenda viva. Esa en la que solo tu nombre arrastra una legión de seguidores, y no se sabe muy bien si vienen atraídos por tu trayectoria artística o por la extraña seducción que les produce a los excéntricos ver a un mito en carne y hueso, un personaje histórico delante de sus ojos.

La tarde del jueves pintaba en Córdoba un mano a mano entre dos artistas realistas para inaugurar la segunda edición del ciclo de artes plásticas Otras miradas, en el Real Círculo de la Amistad. Sobre el cartel se anunciaban el pintor Antonio López (Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985) y el escultor cordobés Noé Serrano, aunque la dimensión de López se fue agigantando con cada brochazo de experiencia que enmudecía al salón Liceo, hasta que se acabó apropiando de la conferencia como un gallo en un corral.

"¿De qué hablan dos artistas tomando café...? ¿De la belleza quizás?", alentó la tertulia la moderadora de la forma más cursi. "Entre los artistas se habla del arte... Yo no pronuncio mucho la palabra belleza, la belleza está en la verdad y la tienes que encontrar como la encontró Velázquez pintando a una mujer que fríe huevos", simplificó López de forma genuina.

En un primer contacto con la audiencia cordobesa, el pintor presentó sus inicios en las academias de arte cuando emigró a Madrid a los 13 años desde su Tomelloso natal: "Yo no sabía nada de pintura, pero fui muy inteligente para ir encontrando a las personas que me pudieran ayudar. Lo que tenía claro es que yo tenía que estar en Madrid, yo no podía volver allí (Tomelloso) para sobrevivir. La gente emigra a aquellos sitios en los que lo pueden entender. Picasso se fue a París, Romero de Torres lo encontró aquí, pero estuvo también mucho tiempo en Madrid".

Sobre el realismo artístico, estilo que une a los dos conferenciantes y que suele ser acusado por la falta de virtuosismo de sus autores, López asumió que es un movimiento que "está en tela de juicio". "Desde que existe la fotografía está siendo víctima de los que gobiernan el mundo del arte. Si eres figurativo tienes un problema porque tienes que demostrar muchas cosas. Eso lo dicen desde directores de museo hasta personas inteligentes como Francis Bacon", afirmó el pintor. Por su parte, Noé Serrano subrayó la idea asegurando que "ciertas tendencias se han apropiado de la contemporaneidad".

Algunas pinceladas

La conversación recorrió muchos temas y abarcó diferentes corrientes artísticas. Es imposible reproducir toda la conferencia, pero sí algunas pinceladas. Sobre el trabajo por encargos: "Toda las maravillas del arte que han quedado están hechas por encargos, eso no se puede romper porque ya no hay una verdad que nos una. Ahora cada uno hace un trozo del mundo real, cada uno es su propio guionista".

Obra inacabadas: "Con las cosas que se quedan en el camino no pasa nada. Son como las relaciones. Nadie tiene por que enterarse de lo que pasa en el estudio, mientras no te hayan pagado".

O la inteligencia artificial: "No hay que temer nada. Hay que temer que somos muchos y que gastamos mucha agua. La inteligencia artificial a lo mejor es un regalo bonito, nunca se sabe". Noé coincidió con lópez: "¿Tememos que nos manipulen? Si eso ha pasado siempre...".