Pregón de bienvenida al Mayo Festivo: Córdoba se corona "reina de las fiestas"

"Cuando los días alargan y el invierno se adormece, despierta la primavera y Córdoba se embellece", relata de forma sutil la voz de la poeta y compositora María del Mar Prats para dar la bienvenida, por fin, al esperadísimo Mayo Festivo. La autora, junto a la profesora de danza Inmaculada Luque, ha sido la encargada de pregonar el mes más especial de la ciudad, más aún tras dos años de obligado apagón por culpa del pandemia del covid, en un acto emotivo y brillante, a partes iguales, celebrado en la Sala Orive.

Durante algo más de una hora, las pregoneras han recorrido con sus palabras, llenas de musicalidad, las grandes citas del Mayo Cordobés, que comienza aún en abril y, en muchas ocasiones, no duda en caminar por los primeros días de junio (no es el caso este 2022). Prats, en la apertura del pregón, se ha detenido en ese abril disfrazado de mayo que arranca con la Cata del Vino Montilla-Moriles, esa primera parada que sirve a la ciudad para quitarse "el luto" de la Semana Santa y empezar a coronarse como "reina de las fiestas".

Un "pistoletazo de salida" para "un rosario de festejos" que prosigue este fin de semana con las Cruces de un Mayo en el que "Córdoba no descansa" y que tendrá continuidad ya el lunes, festivo, con la Batalla de las Flores. Prats ha recordado pasajes de su niñez, en la que como muchos otros se afanaba en construir su propia cruz con "una caja de zapatos, papel de plata y alguna flores que habíamos cogido de un jarrón de casa". Que levante la mano quien no se ve reflejado ahí, quien no haya participado de esa manera infantil de esta fiesta.

"Es mi poema una perla engarzada en filigrana, que luce con señorío mi Córdoba soberana (...) Yo busco inspiración en su hermosa judería, porque mi poema es Córdoba, y Córdoba es poesía", ha sido el nuevo homenaje poético de María del Mar Prats a su ciudad antes de ceder el testigo a su compañera, tras la actuación de Raúl González Frías, que junto a los sones de Nicolás Díaz ha bailado la Córdoba de Albéniz.

El primer mensaje de Luque ha sido a ese mayo que "despierta y se llena de flores" para dar "color y olor" a una ciudad "coronada por su Árcángel y bautizada por un río que no pasa, sino se queda para contemplar y rezarle las glorias". "Al mirarte de frente, me abrazan los sentimientos, la sangre se me alborota y de mi boca un suspiro... ¡Córdoba, cómo te quiero", ha relatado la profesora de danza, en un tributo continuo, de aires poéticos, con recuerdos a la "alegría de devotos y romeros" que acuden a Santo Domingo o Nuestra Señora de Linares.

Porque mayo también son romerías, y en este 2022, y con la idea de convertirse en tradición, el custodio de Córdoba, San Rafael también tomará las calles para que la ciudad le devuelva "todo su cariño aguantado" el próximo sábado 7. Antes, este domingo y para inaugurar el mes, "una brisa venida de Andújar" llegará para convertir a la capital en "el Cerro del Cabezo", pues la Virgen de la Cabeza abrirá una serie de cortejos que proseguirán días más tarde con la Virgen de Fátima (15) y María Auxiliadora (24) para dejar claro que "Córdoba es la gloria y la gloria es estar en Córdoba en mayo".

Los platos fuertes del Mayo Festivo, disfrazados de Patios y Feria, han tenido su sitio reservado. Primero el centenario certamen, tras la actuación de Ana Jiménez de La chiquita piconera, y de nuevo bajo la voz de Prats, que con recuerdos de añoranza y métrica precisa ha viajado a esos "patios de pilistra y geranio" donde su abuela -como tantas otras- la acunaba en "su silla de enea". Paseos por esos "vergeles de color que se abren generosamente al visitante" y que abrirán sus puertas el próximo martes 3 para recordar que en su interior "el reloj se para, el tiempo no corre ni tiene valor y la tecnología pierde su sentido".

"Córdoba es un cofrecito donde se guarda con llave el arte y el señorío que en otros sitio no cabe (...) cuna de la torería, madre del baile y del cante, si muero enterradme en Córdoba, con eso tengo bastante". Decir tanto con tan poco, mostrar tanto solo con palabras enlazadas para dar forma a una proclama por algo que tanto se ha echado de menos en los últimos dos años. Mayo ya está aquí, y se coronará con la Feria, donde en alguna que otra caseta volverá a bailarse El vito interpretado en esta ocasión por Raúl González.

Porque allí en "la arena de Mayo", que se abre con los caminos hacia Almonte para acompañar a la Virgen del Rocío y se cierra en el centenar de casetas de El Arenal, hay sitio para todo y para todos. También para cantar y contar "un viaje, un cuento, un amor" como el que el sentimiento de Inmaculada Luque ha logrado transmitir a todos los asistentes en su pasaje final. "Feria para enamorar, para el reencuentro (...) de jinetes, flamencas, confusa algarabía (...) toros y toreros, casetas populares, distinguidas y modernas" que permitirán ver "verdaderas esculturas femeninas y masculinas".

Esa es la Feria de Córdoba, una ciudad donde "se vive bien" y "se disfruta por todas partes", más aún en esos días en los que, como Luque recuerda, "las penas que no nos salgan, que los pañuelos sean solo para secarnos el sudor y el esaborío que se quede en su casa". "Mayo dominante, mayo único, mayo cordobés, mayo nuestro", ha incidido la pregonera, consciente de que, después de lo pasado, "es tiempo de vida y resurrección".

"Saquemos los vestidos de flamenca, los trajes cortos, nuestro sombrero cordobés, las flores a juego, pendientes de filigrana fina", ha replicado ya casi al final Inmaculada Luque dejando un mensaje para la reflexión por esa "temática discotequera" que cuando el sol se esconde pasa a dominar el Real, acabando con la esencia de la fiesta, aunque "de todo pide el cuerpo"... "Mayo, preparada estoy, aquí te traigo mi descendencia, porque tu amor siempre aflora y, aunque pases por mi vera y creas que no te he notado, no te asustes, que soy de Córdoba y no vengo de prestado". Por si había alguna duda, que de haberla, seguro que se ha disipado con las alegrías que han puesto final a este bienvenida oficial al Mayo Cordobés.