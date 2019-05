Todo lo que debes saber sobre los Patios de Córdoba

Desde el 6 de mayo y hasta el domingo 19, la Fiesta de los Patios de Córdoba mostrará al mundo, un año más, todas sus singularidades. Lo hará con un total de 50 recintos en concurso y 12 institucionales fuera de certamen.

El Mayo Festivo continúa así una andadura que arrancó a finales de abril con la Cata del Vino de Montilla-Moriles y finalizará con la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Los Patios es, sin duda, la fiesta más destacada de este calendario festivo. Es, además, la que más dura, hasta dos semanas donde las familias abren las puertas de sus casas para enseñar ese lugar emblemático que es el patio, sus cuidados, sus flores y todo lo que significan.

Aquí te contamos todo lo que tienes que saber de la Fiesta.

Rutas

Los 62 recintos (tanto los que participan en el certamen como los que no) se enmarcan en seis rutas. Regina-Realejo, Santa Marina-San Agustín, San Lorenzo, Santiago-San Pedro, Judería-San Francisco y Alcázar Viejo. La ruta que más patios tiene es la de Judería-San Francisco, con 15 recintos en recorrido (ocho de ellos fuera de concurso). La que menos, Santiago-San Pedro, siete recintos, eso sí, todos ellos participantes en el certamen. Aquí te dejamos un plano de todos los recorridos para que no te pierdas ni un solo patio.

Horarios

Los patios abren entre el 6 de mayo y el 19 de mayo de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Cabe recordar que los propietarios abren las puertas de sus casas para que cualquier persona pueda visitarla, por lo que siempre hay que tener sumo cuidado con las plantas y decoraciones de los recintos, cuidados durante todo el año para que luzcan perfectos en estos días.

Visitar los patios es completamente gratuito dentro de la Fiesta, por lo que se recomienda no contratar tours que exijan un pago por entrar en los recintos.

Los premios

Cada año, un jurado de expertos visita los recintos que entran en concurso para valorar a la hora de entregar los premios. Los recintos compiten en dos categorías: antigua y moderna. El primer premio de cada modalidad recibe 3.000 euros, los segundos obtienen 2.500 euros, el tercero, 2.000 euros. Cuartos, quintos y sextos recibirán 1.500 euros. Hay, además, una mención de honor de 4.000 euros que se puede otorgar o no y unas menciones especiales de 2.400 euros a repartir entre cuatro patios.

Existen patios multipremiados, aunque casi todos los recintos han recibido, mínimo, una mención especial algún año. Destacan patios, además, que llevan muchísimos años en el concurso. Tinte, 9 (en Santiago-San Pedro) es un claro ejemplo, con 35 años de certamen a sus espaldas. Otros de los espacios más premiados es, por ejemplo, Marroquíes.

Aparte de los premios, el Ayuntamiento bonifica desde hace año el 50% de la factura del agua a los propietarios. Este año debe entrar en vigor también la rebaja en el 50% del IBI.

Los controladores

El sistema de controladores en los accesos a los Patios lo inició el Ayuntamiento en 2014, con José Antonio Nieto (PP) como alcalde. Desde que la Fiesta fuera declarada Patrimonio Mundial, en el año 2012, los patios comenzaron a recibir visitas casi de manera incontrolada.

Esto llevó al Consistorio a idear un plan de control que permitiera repartir el público en las distintas rutas. Ese año se llevó a cabo un plan piloto con un sistema de pases que había que descargarse previamente de internet y que permitía visitar dos rutas al día (sólo necesario los fines de semana, por ser los días de más aglomeraciones).

El sistema, además, permitía llevar la cuenta de los visitantes, aunque la lectura del código de barras en ocasiones entorpecía el fluido de las visitas.

Ese sistema de pases desapareció, no así los controladores, que son ya parte del paisaje de la fiesta. Estos trabajadores (el Ayuntamiento subcontrata el servicio a una empresa) permiten desahogar de trabajo al propietario.

Desde los inicios hasta la declaración de la Unesco

En el año 2012, la Unesco declaró a la Fiesta de los Patios Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los cordobeses empezaron a abrir las puertas de sus casas en 1918. Tres años después, el por entonces alcalde alcalde Francisco Fernández de Mesa convoca por primera vez el concurso (con premios de 100, 75 y 50 pesetas). El certamen no tuvo mucho éxito y no volvió a celebrarse de nuevo hasta 1933. La Guerra Civil paraliza cualquier celebración y el concurso no se retoma hasta 1944. Durante estos años empiezan a asentarse las bases del concurso tal y como se entiende hoy en día.

Con Antonio Cruz Conde como alcalde los premios para los ganadores suben y también se otorgan compensaciones económicas a todos los participantes por el esfuerzo que hacen por abrir las puertas de su casas.

Cuando llega el primer gobierno municipal democrático, con Julio Anguita a la cabeza, se establecen criterios de autenticidad de la fiesta, las categorías se dividen en arquitectura antigua y moderna y el jurado ya valora conservación arquitectónica, decoración natural, esfuerzo vecinal o uso artístico del agua.

La idiosincrasia de la Fiesta, en la que los vecinos abren las puertas de sus casas a gente que no conocen de nada para que observen no solo una decoración, sino un modo de vida, le valieron a la Fiesta, en el año 2012, la declaración por parte de la Unesco de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"La Fiesta de los Patios de Córdoba promueve la función del patio como lugar de encuentro intercultural y fomenta un modo de vida colectivo sostenible, basado en el establecimiento de vínculos sociales sólidos y de redes de solidaridad e intercambios entre vecinos, estimulando al mismo tiempo la adquisición de conocimientos y el respeto por la naturaleza", así justifica la Unesco su declaración.

Actividades paralelas

De forma paralela al concurso y a la fiesta, el Ayuntamiento organiza el Festival de los Patios, una serie de actividades culturales al certamen. Copla, carnaval y flamenco centran la oferta de este año que se desarrollará en varios lugares, como la Casa de las Campanas, el Teatro de la Axerquía o en el patio de la asociación vecinal de San Basilio.