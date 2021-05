El parque de atracciones de El Arenal demanda ampliar su horario de apertura

El parque de atracciones instalado en El Arenal llega a su segundo fin de semana y a la fecha en la que se debía haber celebrado la feria de Nuestra Señora de la Salud en la capital cordobesa con ilusión en los niños, ambiente de fiesta en las calles, pero una previsión poco alentadora por parte de algunos feriantes, sobre todo de los que se dedican a la alimentación o los juegos, que no terminan de dar el empujón y recuperar ese ambiente de fiesta que tradicionalmente se vive estas fechas.

Algunas mujeres y niñas han desempolvado sus trajes de gitana para lucirlos en las calles de Córdoba y en el parque, lo más parecido a la feria que hay en la ciudad ahora mismo, además de la decoración de los comercios y bares del Casco Histórico que se han engalanado como un guiño a la fecha y como forma de recuperar el tiempo perdido por la pandemia.

Esas colas de los primeros días de parque han ido mermando con el pasar de los días y las horas centrales y más calurosas se han convertido en un problema para los feriantes, que coinciden en que que el horario de apertura "no es el adecuado" y quisieran que pudiera ampliarse hasta las 02:00 de la madrugada, como el del ocio nocturno, para aprovechar la bajada de temperaturas de la noche. El calor de estos días en Córdoba y la falta de las casetas de la Feria de Mayo no acompaña a los feriantes, que mantienen la idea de poder abrir más días o modificar el horario, aunque el Ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, las familias, y sobre todo los adolescentes de Córdoba y provincia, lo están disfrutando y halagan las medidas anticovid que el parque está cumpliendo. Así lo ha expresado Ana Romero, que ha visitado el parque esta tarde con su pequeño hijo de 3 años. "Le ha encantado, no quiere irse", asegura mientras sostiene globos y peluches y expresa que es su primera vez en las atracciones "porque en 2019 estaba muy bebé", al tiempo que halaga las medidas porque "hay mucho espacio y poca gente".

Esa "poca gente" se convierte en mucha cuando cae ya la tarde y bajan un poco las temperaturas. Sin embargo, Vicente Gorricho, que regenta un puesto de gofres junto a su familia hace más de 40 años, afirma que "el problema es que la gente no está consumiendo y el horario no es el adecuado", por lo que propone abrir el parque "desde las 18:00 y hasta 02:00 porque el calor y la falta de casetas nos está acabando".

Coincide con él César Melgari, el dueño del puesto Frozen Yogurt, que afirma que "está la situación complicada, porque tenemos muchos gastos para la instalación que no se están viendo reflejados en las ventas" y asegura que así como a él, " a otros compañeros les va a costar dinero haber arrancado de nuevo". Melgari no recuerda haber vivido una situación tan crítica en el sector y pide a los ayuntamientos de otras ciudades permitir la instalación de este parque en próximas fechas para contribuir a esa ansiada recuperación.

Acerca de "desestacionalizar" la Feria como ayuda al sector, Juan Antonio Rivas, de Turrones Juaropama, recuerda la Feria de San Miguel en Villanueva de Córdoba, que se celebra en septiembre o la Velá de la Fuensanta y asegura que "hay que entender la crisis" en su contexto mundial y "agradecer al Ayuntamiento por acceder a ayudarnos" pero expresa, cabizbajo que "la alegría de otros años no se siente".

Aunque para los feriantes están siendo días complicados, los niños y adolescentes están disfrutando del momento pues, hasta hace muy poco, "pensábamos que estaríamos otro año sin poder traerlos a los cacharritos", afirma Mario Rodríguez que, con ocho niños a su cargo, llegaba al parque con ilusión este sábado. Los niños, con emoción, esperaban poder subirse al mayor número de atracciones posible, o "al menos a las mejores", les respondía Mario mientras los guiaba en la máquina de gel hidroalcohólico.