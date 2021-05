Córdoba inaugura la Feria de Mayo en bares y comercios: "La tradición no puede morir"

Los fuegos artificiales se echarán de menos en el que debería ser el primer viernes de Feria de Córdoba este 2021. Por eso, tras otro año más en el que el maldito covid deja sin la tradicional fiesta a todos los cordobeses, los comerciantes y hosteleros del Centro y de la Judería han trasladado la feria a las calles de la ciudad colocando farolillos, mantones y otros decorativos típicos y sirviendo el rebujito y el pescaíto que tanto se disfruta en el habitual recinto de El Arenal.

Así, desde este viernes, en el corazón de Córdoba la gente, ya sea paseando, de compras o relajada en las terrazas de bares y restaurantes, pudo sentir lo más íntimo de la feria sin tener que pisar albero. De hecho, la que podría considerarse como una nueva feria de día muy moderada debido a la pandemia, provocó incluso que se vieran algunos vestidos de gitana y algún sombrero cordobés entre aquellos apasionados que no renuncian al disfrutar de su tradición favorita.

Al recorrer la calle 12 de Octubre, los farolillos de árbol a árbol simulan el ambiente feriante que no solo disfrutan consumidores, sino también los vecinos. "Este año no tenemos feria, por eso montamos toda esta decoración que no solo gusta a los que pasan por aquí, sino también a los propios vecinos”, ha indicado Jesús Jurado, dueño de la taberna 12 de Octubre.

En los alrededores del Centro, comandada por la portada de Feria situada en la calle Góngora, son 74 los establecimientos que han decorado sus puertas y paseos a partir de la iniciativa de la Asociación Iluminando Juntos. En la calle Pastores, los seis negocios que la recorren han colocado una entrada tamaño natural con cortina rojiblanca de una caseta de Feria. "La idea es que la gente pueda disfrutar del mayo cordobés pese a la pandemia", ha mencionado Isabela Murcia, dueña del local de moda Isabel-la, situada en la propia calle.

En la Judería, las calles combinadas con lunares de colores en la iniciativa organizada por la Asociación de la Judería tratan de recrear a los vestidos de flamenca tan típicos en esta fecha. En la taberna Deanes, las macetas, cuadros de flamenca, sombreros cordobeses, farolillos y carteles de la feria que datan desde 1930, buscan "quitarle la tristeza a otro año sin feria", como tanto ha trabajado en ello Eva María Murillo, dueña del local. Mientras, en la taberna El Patio de la Judería, el cielo de farolillos decora las preciosas vistas que ofrece a la Mezquita de Córdoba.

"Traemos la Feria a la Judería porque queremos que la gente la recuerde", ha admitido Francisco Jiménez, encargado de la Casa Pepe de la Judería, también sumado a la iniciativa sumergido entre farolillos. Por ejemplo, Casa Rubio, restaurante junto a la Puerta Almodóvar, ha decorado su portada como la de una caseta y para "acercar a la gente a su feria", ofrece el típico pescaíto, un buen vino Montilla-Moriles y todo un ambiente tradicional que recuerda a El Arenal.

La antiguedad y la tradición de un restaurante como la Almudaina también se ha sumado a esta iniciativa llenando su techo y sus ventanas de farolillos, mientras que va a celebrar su propio viernes de pescaíto acompañado de bailes flamencos el sábado. "Queremos que la gente se anime a vivir el mayo cordobés y su feria", ha apuntado Sonia Giménez, dueña del establecimiento.

Junto a las Caballerizas de Córdoba, en la taberna Caballerizas Reales 4, el propietario, Juan Manuel Pastor, colocó su cortina de feria al más puro estilo caseta. Entre el rebujito y el pescaíto que ofrece desde este viernes en honor a la tradición, su objetivo es "que los cordobeses vuelvan al Casco Histórico que tan abandonado está por su propia gente".

Con esto, los cordobeses y turistas tienen desde este mismo viernes la oportunidad de vivir la Feria de Córdoba sin tener que mancharse de albero. Y, aunque cualquiera desea tener que limpiar sus zapatos o tacones al día siguiente para volver a quedar con los suyos bajo la Portada, mientras tanto, el Centro y la Judería son los lugares idóneos para trasladarse a ese ambiente que desde 2019 toda Córdoba añora.