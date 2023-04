Al-Zahara teme "la privatización" de la Fiesta de las Cruces de Mayo en Córdoba

La directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara teme la "privatización" de la Fiesta de las Cruces de Mayo y afirma no entender “la actitud del Ayuntamiento de Córdoba" tras conocer que entidades que han sido rechazas en el Concurso Municipal de Cruces por no obtener los tres últimos años un nivel mínimo de calidad “desafían al Ayuntamiento instalando una Cruz en el mismo recinto donde la Delegación Municipal de Promoción ya la había denegado”.

Para la directiva de Al-Zahara, que se suma así a las denuncias del Consejo del Movimiento Ciudadano a la instalación de una cruz en la calle Doce de Octubre, se "vulneran las bases del concurso con la justificación de que se trata de un recinto privado", y se crea “un total agravio comparativo hacia las demás entidades que soportan multitud de trabas en cuanto a permisos, informes técnicos de todo tipo, seguros, carnets de manipulación de alimentos, planes de evacuación" que solo en el aspecto económico "suponen un importante desembolso", sin tener en cuenta el tiempo dedicado a solucionar problemas burocráticos, ha afirmado la entidad.

Más aún, desde Al-Zahara consideran "un riesgo" estas instalaciones en suelo particular al no estar dentro del concurso y sus bases, pues "no están regulados en cuanto a horario de apertura y cierre o potencia de música, causando molestias a los vecinos y vecinas”.

La "permisividad" con estas instalaciones, han continuado los vecinos, “puede hacer, y sin duda lo hará, que muchas entidades que soportan estos áridos trámites en los próximos años decidan no entrar dentro del abanico del Concurso de Cruces”, y buscar también algún espacio privado para sus instalaciones, “con lo que el Ayuntamiento será cómplice de la privatización de una fiesta popular que saldrá del control administrativo y supondrá acabar de una vez con una fiesta popular abierta para toda la ciudadanía”.

El acuerdo de la directiva de Al-Zahara termina insistiendo al Ayuntamiento en su obligación de “hacer un seguimiento exhaustivo de estas circunstancias y tomar las medidas oportunas”, ya que, si no, “estamos ante el final de una fiesta tradicional en nuestra ciudad”.