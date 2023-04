El Movimiento Ciudadano denuncia que "se permiten Cruces de Mayo al margen de las admitidas" en el concurso de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha denunciado que una cruz excluida del Concurso de Cruces de Mayo de este año "está funcionando y abierta al público" a través de un permiso que solo puede conceder la Gerencia Municipal de Urbanismo. Permitirlo, para la entidad, "significa que el Ayuntamiento antepone el interés particular de una entidad para hacer negocio a través de unas barras al aire libre, que la defensa de las Cruces como fiesta tradicional".

La cruz es la solicitada por la asociación de amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, que se ubica en un solar vallado y que "durante dos años el jurado de Cruces la ha calificado como de muy baja calidad no otorgándole la puntuación mínima", por lo que este año, la comisión técnica ha decidido no admitirla a concurso, ni fuera de él. Pero ya ha abierto, ha denunciado el CMC, "con intención de estar todo el fin de semana, a través de un permiso que solo ha podido otorgar la GMU, que no tiene competencias sobre política de festejos".

Esta decisión, consideran, "significa una burla a la fiesta de las Cruces puesto que se permite que se difunda como Cruz de Mayo una instalación que durante tres años no ha reunido las características que debe reunir una Cruz en la ciudad de Córdoba". Para el CMC "no hay razón para que se autorice una actividad paralela a un concurso oficial, del que ha quedado fuera, demostrando que el único interés existente es tener permiso para abrir una barra y poner música en un recinto inadecuado para ello". Incluso cada año se reciben quejas vecinales por el ruido, han recordado.

Mientras tanto, el área de Festejos "no sabe, no contesta", han criticado, con lo cual "se genera un grave precedente si se permite que cuando celebramos fiestas de la ciudad se autoricen iniciativas alternativas o competidoras". Desde el Consejo del Movimiento Ciudadano se han preguntado si va a pasar igual con el Concurso de Patios o si este es el preámbulo a autorizar una feria del Centro, o iniciativas paralelas a la Semana Santa. Para el CMC "es un error intencionado que cuestiona desde la Gerencia de Urbanismo lo decidido por el área de Promoción y Festejos y que abre otras dos preguntas: qué debe tener prioridad, la fiesta tradicional o el negocio y aquí quién manda".