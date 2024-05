Sábado de bulla y casetas al completo en la Feria de Córdoba: "Hemos reservado hace tres meses"

Córdoba está de Feria. En El Arenal y más allá de él. Toda la ciudad está de fiesta y se nota. Como si de un desfile de moda flamenca se tratase, las calles se han vestido de lunares y volantes y los más hermosos mantones de colores se ven pasar -y posar- por todos los barrios y hasta la portada del recinto ferial.

Es el primer día oficial de la Feria de Córdoba tras el encendido del alumbrado y los fuegos de este viernes, que han dado el pistoletazo de salida a la que es la última cita del Mayo Festivo. El tiempo acompaña -ni lluvia ni frío- y parece que será así toda la semana. Aunque en El Arenal siempre hace más calor, no hay impedimento ninguno para que los cordobeses y los visitantes se echen a la calle, en este caso, al recinto ferial, en masa.

Llegar al recinto está siendo complicado desde el mediodía de este sábado. Hay 13 líneas de autobuses que van a la Feria, pero solo tres funcionan antes de las 19:30: las 21, 23 y 29 que van desde las zonas Centro, Levante y Poniente, las que tienen mayor demanda. También las regulares, pero la 7, la 3 o la 12 van llenas siempre. En la parada de Diario Córdoba ya no se sube nadie, no entra ni un alfiler en el autobús. La Feria está llena hasta la bandera desde las 13:00. Y solo se espera que vaya a más al caer la tarde.

De hecho, desde Aucorsa prevén llevar a unos 400.000 usuarios este año a la Feria de Córdoba, unos 30.000 más que el año pasado. Todo parece indicar que el efecto de las redes sociales y los influencers que comparten las tradiciones andaluzas también se verá reflejado en Córdoba.

Y es que son muchos los grupos de amigos y familiares que han quedado para comer en alguna de las casetas. Eso sí, los que tuvieron suerte -o suficiente previsión- y pudieron reservar. Las reservas están completas. Un grupo de amigas que han venido de Granada, Sevilla y Benamejí no han podido reservar: "No había sitio, nos hemos arriesgado y vamos a intentar tapear en algún sitio si no conseguimos dónde comer", han agregado.

Un grupo de 34 personas de la Escuela de Danza Pilar Domínguez, de Boadilla del Monte, Madrid, sí han podido reservar para comer. Lo han hecho tres meses antes, a principios de este año en El Bocao, cuando han decidido venir a Córdoba por recomendación de la cordobesa del grupo. A la Feria han venido a bailar por sevillanas, a mostrar también su flamenco y sus trajes "algunos hechos por nosotras", han dicho orgullosas.

Un grupo de amigas de Madrid celebran una despedida de soltera, de hecho, hay muchísimas celebrándose en El Arenal. Son unas de las últimas que se podrán celebrar en total libertad antes de que el Ayuntamiento dé el empujón definitivo a la ordenanza que va a regular estas fiestas. "Las casetas son preciosas, hay muy buen ambiente, está todo muy limpio y preparado", observan las amigas de la novia, que se están alojando en la Sierra y tampoco pudieron reservar para comer. La novia agrega de su experiencia en la capital cordobesa lo que es quizás lo más importante para una buena fiesta: "la gente de Córdoba es muy simpática y con mucho salero".

Y es que este año El Arenal parece toda una exhibición de moda flamenca. De hecho, lo es. Los diseñadores cordobeses han aprovechado el escenario de la portada para mostrar, exponer y promocionar sus creaciones. El diseñador de Prieto Atelier está rodeado de flamencas vestidas "de alta costura, con diseños exclusivos y personalizados". Los vestidos cuestan entre 850 y 900 euros, dependiendo del tejido y la elección de apliques, ha explicado a El Día.

A su juicio, "en Córdoba se está apostando cada vez más por el diseño, y ha subido de nivel". Para él, la Feria de Abril "abre la temporada flamenca en Andalucía y a partir de ahí se busca exclusividad y no repetir, porque en la moda flamenca no hay límites". Él este año apuesta "por el lunar siempre, volúmenes y mangas". Andrew Pocrid, por otro lado, ha llevado un bus de flamencas vestidas de los colores más cítricos. Grandes diseños amarillos, naranjas y verdes se han paseado por El Arenal este sábado.

Hoy también se ha celebrado la Exhibición de Enganches de Tradición en su décima edición. Al menos una quincena de carruajes totalmente restaurados para la ocasión han partido desde las Caballerizas Reales por el Paseo de la Ribera hacia el Alcázar de los Reyes Cristianos para la exhibición. Como actividad paralela, ha tenido lugar en la explanada de la ermita de la Virgen de la Salud (avenida del Conde de Vallellano, junto al cementerio), una misa solemne ofrecida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.

Es el primer día oficial de la Feria de Córdoba, que se podrá disfrutar hasta el próximo 25 de mayo. Este año son 83 las casetas -tras la baja de dos por los altos costes- repartidas por todo el recinto ferial de El Arenal, tres menos que en 2023 y la cantidad más baja desde que se celebra en El Arenal, y numerosas atracciones en la calle del Infierno, sumadas a los puestos de comida rápida y venta ambulante.