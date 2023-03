Estas son las Rejas y Balcones de Córdoba admitidas y excluidas del concurso 2023

La Delegación de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer la relación provisional de Rejas y Balcones admitidas y excluidas en el Concurso Municipal de 2023. Según reza esa comunicación, han sido 25 las admitidas, de momento, y cinco las excluidas. Estas últimas tienen de plazo hasta el próximo 13 de abril para presentar sus alegaciones. Este concurso se desarrollará entre los próximos 2 y 14 de mayo, ambos días inclusive

Las admitidas son Cidros, 2, Cidros, 4; Cidros, 7; Fernán Pérez de Oliva, 2; Julio Romero de Torres, 9; La Palma, 3; Manuel Soro Tinte, 3; Martín de Roa, 2, 1º-1; Martín de Roa, 2, 1º-2; Martín de Roa, 2, 1º-3; Pastora, 2; Pastora, 8; Pedro Fernández, 6; Plaza Conde de Priego, 3; Postrera 27-29; Postrera, 3; Postrera, 5; Puerta de Almodóvar, 7; Realejo, 8; San Basilio, 17; San Juan de palomares, 8; Tafures, 4; Terrones, 8; Zarco, 13; y Zarco, 3.

Los excluidos, de momento, son Carlos Rubio, 7; Fernán Pérez de la Oliva, 7; Hermanos López Diéguez, 11; Hermanos López Diéguez, 13 y Pedro Verdugo, 7. En el caso de los cuatro primeros las causas de la exclusión son la falta de documentación o errores en la misma, mientras que el último no ha sido admitido porque en la visita de la comisión técnica encargada de dilucidar quien participa o no en el certamen "no se vieron macetas ni plantas en la reja". Además, María Auxiliadora, 25 ha sido admitido fuera de concurso.

El certamen de 2023 mantiene la misma cuantía de premios que el de 2022. El pasado año, el número 2 de la calle Fernán Pérez de Oliva fue el ganador del Concurso de Rejas y Balcones, el hermano menor de la Fiesta de los Patios, al que le correspondieron 900 euros. El segundo premio -dotado con 750 euros, fue para Julio Romero de Torres, 9; el tercero -con 600 euros- para Tafures, 4; el cuarto -con 400 euros- para Realejo, 8; el quinto -con 300 euros- para Hermanos López Diéguez, 11; y el sexto premio -dotado con 200 euros- para Terrones, 8.

Las Rejas y Balcones concursan en dos categorías: grande y mediana. Muchos de los participantes en ambas categorías pertenecen a casas cuyos patios también abren durante la Fiesta. El Ayuntamiento aporta a todos los participantes un accésit por concursar. Su importe es de 250 euros ó 300 euros por reja dependiendo del tamaño y número de rejas o balcones presentados. Esta cantidad es compatible con la obtención de cualquiera de los otros premios establecidos.