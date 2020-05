Postrera, 28: El Patio de Córdoba donde lo pequeño es hermoso

El patio de Postrera, 28 mantiene el espíritu de Adoración Córdoba Caballero, la mujer que durante años y años puso, callada y abnegadamente, todo su amor en su mantenimiento y cuidado. “Mi tía Dori era una artista en ese aspecto; aprendí mucho de ella y sigo la línea que ella marcó”, cuenta Rafael Córdoba, quien se crió y vive en esta casa que, “según distintos arqueólogos, es del siglo XVI”, mantiene. “Mi abuelo, Emilio Córdoba Caballero, la compró a principios de la pasada década de los 70 y se conserva poco más o menos como entonces en cuanto a estructura, con un patio que atesora el estilo más clásico de los patios cordobeses de toda la vida”, añade. Un patio de Córdoba donde lo pequeño es hermoso.

"Esta casa es una de las más antiguas del concurso municipal, con su zaguán de madera y su arco principal árabe precioso adornado con cachivaches antiguos propios de los patios", cuanta Rafael. Su profesión como oficial de primera de la construcción no le permite equivocarse a la hora de insistir en que el suelo del recinto “es el de toda la vida de los patios cordobeses, de empedrado, de piedra gorda, a pesar de que se fueran tapando con mezcla las zonas que se iban deteriorando porque no había dinero para arreglarlo, bastante es que entonces había para comer” en esta familia de pintores.

Un suelo de empedrado sobre el que se levanta una pila de lavar original del patio y un pozo también original "que es mitad romano y mitad árabe" y que da de beber a las plantas. "El pozo tiene cuatro metros de romano y otros cuatro de árabe", sentencia. Además, el recinto cuenta con una balaustrada de madera "que va a la planta alta, a los balcones de arriba". "Este patio ha conseguido premios 25 años de 26", puntualiza. "Además, este año está guapísimo, ya que lo cuido a lo largo de todo el año, un el 99% de las plantas son las que he ido cuidando año a año, las que ha tenido desde hace décadas", sostiene.

A Rafael, su oficio como jardinero en el Alcázar de los Reyes Cristianos, además de las enseñanzas heredadas de su tía Dori, lo avalan a la hora de destacar que “no puedo convertir el patio en una selva llenándolo de macetas y flores, porque es muy pequeño y me lo cargaría”. "Este año hemos tenido una gran primavera para las flores y el hecho del confinamiento, me ha hecho tener tiempo para todo, incluso para dedicarle más horas al patio. Soy un privilegiado, porque puedo disfrutar del patio. Un confinamiento debido a la crisis del coronavirus que creo que nos va a hacer mejores personas y que nos enseña a aprender a vivir una vida que merece la pena vivir", destaca.

Ese trabajo en el patio le ha llevado a tener ahora en todo su esplendor "unas calas, unos claveles y unas rosas impresionantes, además de unos geranios que también están impresionantes, como la buganvilla, los geranios o los jazmines; el patio tiene un color impresionante" relata. Color que también le proporciona el azul añil de las macetas. “Mi tía Dori pintaba los tiestos de verde y (el escritor y poeta) Antonio Gala le aconsejó que cambiara el verde por el añil, que le iba a dar aún más magia al patio; cuando ella falleció, decidí seguir el consejo de Antonio Gala”, relata. Esa magia la han podido comprobar las numerosísimas personas que al año pasan por este patio que en el certamen municipal ha cosechado, entre otros, varios primeros premios en la categoría de Arquitectura Antigua.

Rafael demanda al Ayuntamiento que pague a los cuidadores el accésit de todos los años. "Nosotros estamos cumpliendo", sostiene

"El patio está impresionante este año, insisto, los cuidadores estamos haciendo nuestro trabajo y creo que cumplimos con todos lo que nos pide el Ayuntamiento, por lo que considero que el Ayuntamiento debería darnos al menos el accésit que todos los años nos da por participar en el concurso; algo que no tengo muy claro, como no tengo muy claro que, al contrario de lo que han anunciado, vaya a haber un certamen de patios en octubre. En este tema no tengo nada claro", puntualiza.

Rafael tiene la pócima mágica perfecta para que su patio esté impresionante como él defiende: imitar las enseñanzas de la tía Dori en ese recinto que conserva y que tiene claro que siempre conservará el espíritu de quien fue una maestra en el trabajo de su mantenimiento y cuidado.