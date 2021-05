Los Pedroches vive aún en la intimidad las cruces y las romerías de mayo

La comarca de Los Pedroches se resiste a dejar de celebrar sus tradicionales cruces y romerías un año más. Si bien en 2020 la suspensión de las fiestas tradicionales obligó a pasar la hoja del calendario en un fin de semana tan señalado, en este 2021, aún con restricciones y suspensión de actos multitudinarios, las tradiciones vuelven a aflorar tímidamente con un deseo común de no perderse en el tiempo y sin resignarse a vivir sus fiestas más señaladas.

Torrecampo honra a la Virgen de Veredas

En Torrecampo, este sábado ha sido un día grande por la celebración del XXV aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Veredas, aunque con un año de retraso, ya que fue el 30 de abril de 1995 cuando se coronó a la talla. Como una ocasión excepcional, la Virgen de las Veredas fue trasladada a la parroquia de la localidad para celebrar esta efeméride, contando en el altar con la presencia y liturgia del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.

Una misa con un aforo limitado a la corporación municipal, representantes civiles y religiosos, los miembros de la hermandad y algún vecino más. Para los torrecampeños las puertas da la parroquia han permanecido abiertas toda la jornada para poder acudir a las misas especiales de tarde con la presencia de la Virgen en el altar, además de la novena anterior y la ofrenda floral por calles que se han celebrado en torno a esta celebración. La imagen, que siempre permanece en su ermita, solo ha sido trasladada a la localidad en este siglo en 1995 con motivo de la coronación y en 2015 por la Magna Procesión Regina Master de Córdoba.

Añora vive las cruces en los balcones

Mientras la jornada diurna discurría, en Añora afloraban las cruces en balcones y ventanas. Un total de 72 cruces se han vestido en este 2021, en un escenario totalmente atípico para los noriegos, que con resignación viven esta velada tan especial para ellos en la intimidad de sus hogares. Quedarán, sin embargo, en la noche de la velá sus cruces en balcones y ventanas que con mimo y la esperanza puesta en el año próximo han vestido con orgullo.

Algunas cruceras confesaban haber utilizado adornos florales de otros años para vestir las estructuras de madera que se han proporcionado desde el Ayuntamiento para la ocasión, pero algunas de las cruceras no han podido resistirse a la tradición de elaborar sus propias flores y así conseguir, una vez más, demostrar el espíritu de superación e imaginación que en las noches de invierno nace para componer los adornos de la cruz.

A las cruces que han decorado ventanas y balcones se han sumado también algunas de exteriores de granito, que sin poder lucir con su estilo tradicional de adornos donde predomina el blanco, han sido decoradas con macetas y flores de las vecinas y alfombras naturales de manzanilla.

En algunas de ellas, como las de San Pedro y calle Virgen, han sido decoradas con cercos y bandas de otros años, así como nuevas composiciones menos elaboradas de las que son habituales por las cruceras. Incluso en una de ellas, las vecinas no han podido resistirse a velarla durante el día y cantarle sus mayos. Pero si en algo han coincidido todas las cruceras han sido en la esperanza de volver a vestir y velar sus cruces como manda la tradición, poniendo sus miras en el próximo año.

Villanueva de Córdoba, cruces en casas y escaparates

Las cruces también han sido centro de atención en Villanueva de Córdoba, donde familias, vecinos, colectivos culturales y cofradías han vestido 13 cruces en los interiores de las casas y en escaparates. Once de ellas participan en el concurso de cruces organizado por el ayuntamiento que repartirá 4.050 a las seis primeras clasificadas, motivando así a los vecinos a seguir respetando las medidas de seguridad, a la vez que se les anima a recuperar la normalidad con la celebración de esta fiesta tan marcada para la localidad.

La Divina Pastora en Villaralto

Villaralto ha vivido también una jornada especial, en la que su tradicional romería de la Divina Pastora no ha podido celebrarse como siempre, y se ha vivido en la intimidad de la parroquia de San Pedro los actos litúrgicos y ofrenda floral. Sin embargo, con ilusión de no perder su tradición de las carrozas de vivos colores que siempre la acompañan en su recorrido romero, se han realizado un total de 14 carrozas, elaboradas por niños y visitables en distintos puntos de la localidad, bajo el lema “Villaralto no se queda sin sus carrozas”.

Así, la Hermandad de la Divina Pastora ha alentado a los más jóvenes a participar en este particular concurso con la esperanza de que la tradición no se pierda a pesar de la pandemia, y aunque no han podido acompañar a la Divina Pastora, la imaginación y esperanza ha hecho que las carrozas y los niños vestidos a juego con los motivos de sus carrozas luzcan en la calle todo el día.

Actos especiales en Dos Torres por la Virgen de Loreto

Este sería el Domingo de Loreto en Dos Torres, como marca el calendario, y a pesar de que la Virgenno saldrá en procesión y no tendrá por escolta los aviones de la base militar de Morón, su pueblo sí quiere celebrar de una manera especial este día. Así, durante la jornada del sábado se ha celebrado el I Concurso Local de Pintura Rápida, además del tradicional reconocimiento en la Casa de la Cultura de los niños y niñas nacidas desde el mes de mayo de 2020.

Pero si algo han esperado los usías es la inauguración de la restauración y puesta en valor del Pilar de Santa Ana y el empedrado del entorno, que precisamente está situado en los aledaños de la ermita de la Virgen de Loreto, recuperando así una parte de la arquitectura popular de Dos Torres. Donde también se ha querido rendir un homenaje a los mayores a través de una escultura de José María Serrano Carriel.

Música, espectáculo familiar y actividades para los más jóvenes completan un programa pensado para que Dos Torres pueda vivir este fin de semana tan especial que contará con su tradicional Pregón de Domingo de Lotero, a cargo de María Teresa López Blanco, y la solemne misa en honor a la virgen, que podrá seguirse en la plaza de la Villa mediante pantallas gigantes para garantizar la distintas y medidas de seguridad.

Santa Eufemia, sin la romería de la Cruces

Santa Eufemia se ha quedado también este uno de mayo sin celebrar su romería de la Virgen de las Cruces en el paraje de Valdefuentes.