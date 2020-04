Coronavirus en Córdoba: El Mayo Festivo sigue muy vivo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó a finales del pasado mes de octubre el calendario de fiestas populares de 2020, en el que se detallaba que uno de los grandes eventos, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, se celebraría del 23 al 30 de mayo. Esa cita debía poner el broche de oro al más que esperado, un año más, Mayo Festivo, que además de como su propio nombre indica agrupa a las citas festivas más representativas de Córdoba, también supone una inyección económica muy importante para la ciudad.

Pero la crisis del coronavirus ha condenado, una tras otra, a todas esas citas del Mayo Festivo Cordobés a la suspensión, a pesar de que el alcalde, José María Bellido, manifestó en más de una ocasión que esperaba que alguna se pudiera salvar. Ni las cruces -que se debían desarrollar desde este jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo- ni la Romería de Nuestra Señora de Linares -el 3 de mayo- se celebrarán, al igual que la Feria -que en un primer momento se trasladó a septiembre antes de decretar finalmente su anulación en este 2020-. Tampoco se celebraron la Batalla de las Flores -programada para el pasado 26 de abril-, ni la Romería de Santo Domingo, de una semana antes. Y queda por ver qué ocurrirá con la Fiesta de los Patios, programada en principio del 4 al 17 de mayo y que ha sido trasladada al mes de octubre.

Estas suspensiones no solo van a suponer la pérdida de las citas por excelencia del calendario festivo cordobés sino también una inyección importante para la economía de colectivos en particular y de la ciudad en general. Sin ir más lejos, la no celebración de las cruces y de la Feria va a suponer un mazazo para el mundo cofrade, dado que la mitad de los ingresos anuales de muchas hermandades proceden de esas citas.

Pero el Mayo Festivo es indisoluble a Córdoba, y las asociaciones y colectivos buscan alternativas a la hora de celebrarlo. Ya ocurrió hace días con la Batalla de las Flores que da el pistoletazo de salida a la primavera y, por ende, a la mejor época del año en la capital. En esta ocasión y tirando de imaginación, vecinos de la calle Don Carlos Romero, en la zona de La Viñuela, han puesto todo de su parte para mantener viva la fiesta... aunque por esta vez sea solo desde sus balcones.

Como ya hicieran con las procesiones entre balcones durante toda la Semana Santa y también el pasado 19 de abril con la romería de Santo Domingo, los vecinos de la mencionada calle se han puesto manos a la obra para construir, con materiales reciclados (papel de periódico, cartón, bolsas y telas), banderas, farolillos y pequeñas carrozas decoradas que han pasado de un balcón al otro en una celebración sin precedentes.

De otra forma, con catas y otras actividades telemáticas, se celebró el prólogo al Mayo Festivo, la edición 2020 de la Cata del Vino Montilla-Moriles, mientras que la Romería de Linares también tendrá su celebración virtual. La Hermandad de Nuestra Señora de Linares Coronada de Córdoba, frente a la situación provocada por la pandemia del coronavirus, ha decidido celebrar los cultos de la novena, la romería, el rezo del rosario y la procesión de forma virtual.

Así lo ha indicado en una nota en la que ha detallado que la Novena Extraordinaria Virtual en Honor de Nuestra Señora de Linares Coronada se celebrará desde el 1 al 9 de mayo a las 20:00, mientras que la romería virtual se hará con un vídeo del año pasado de la peregrinación al santuario. Será el domingo 3 de mayo a las 12:00. Por otro lado, el rezo del Santo Rosario se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, a las 12:00, con un vídeo con la oración. Por último, la Procesión Virtual también se celebrará con un vídeo con el recorrido del pasado año y será el domingo 10 de mayo a las 19:00. Todos estos materiales se colgarán en las redes sociales de la hermandad y, además, los vídeos también estarán en su canal de YouTube.

La fiesta de los Patios, a 360º

Con algunas plazas y hogares engalanados ya con su cruz para dar la bienvenida a mayo, y a la espera de si algún que otro colectivo se lanza a despedir el mes con una celebración alternativa a la Feria, la gran duda es saber qué ocurrirá finalmente con los Patios, trasladados a octubre en un principio, pero sin descartar también la cancelación, con las pérdidas económicas que eso supondrá para sus dueños.

Los propietarios y cuidadores de los mismos confían en que la fiesta por excelencia del Mayo Festivo se pueda salvar. Muchos de ellos trabajan en los recintos cuidando de las flores como si la fiesta se fuera a celebrar este mismo mes de mayo, mientras echan mano de la vía telemática para mostrar al mundo entero día a día los patios en flor mediante fotografías. Eso es lo que está haciendo la Asociación de Patios y Rejas y Balcones de Córdoba, Claveles y Gitanillas, presidida por Rafael Barón.

"Queda un día menos para el inicio de la vuelta a la normalidad, aunque según dicen ya no será lo mismo. ¡Cómo va a ser si nos hemos dejado mucho en el camino, sobre todo personas!", destaca Barón, acompañando al último de los patios, hasta ahora, que presentan en la redes sociales, el del número 10 de la calle Céspedes, el único desde el que se ve la torre de la Mezquita-Catedral.

Barón detalla que las redes sociales de Claveles y Gitanillas emitirán durante los días en los que tenía que celebrarse la Fiesta de los Patios los vídeos de los recintos que les manden sus asociados, así como vídeos de imagen a 360º que ha grabado el Ayuntamiento en unos 30 recintos.

"Esos vídeos, en los que cada propietario o cuidador presenta su patio, también se podrán seguir a través de las plataformas municipales, y contribuirán a recordar a todo el mundo que en esos momentos se debía estar celebrando la Fiesta de los Patios en Córdoba", apunta el presidente.

Queda un día menos para la próxima Fiesta de los Patios, ya sea en octubre o el próximo año, en la que nada será como en las anteriores, ni siquiera el modo de visitarlos. Los propietarios y cuidadores aún desconocen todos los pormenores y están a la espera de lo que digan al respecto las autoridades sanitarias, tal y como insiste Barón.