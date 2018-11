"No sé quién es Susana Díaz"

"La semana pasada me enteré de que podía votar por la madre de una amiga. Así que me gustaría ir a votar, pero no sé a quién votar porque sólo me suena Susana Díaz y no sé muy bien dónde informarme", explica Malena López Brasa, estudiante de Magisterio.

Álvaro Arrayás Ruiz, estudiante de Ingeniería de la Salud, está una situación parecida: "Sí que voy a ir a votar, pero no tengo pensado a quién. Voy a ir por ver cómo eso de una votación, pero como no conozco a los que se presentan, creo que votaré en blanco".

Angela Tirado Sánchez, estudiante de Enfermería, también sabe qué hará el próximo domingo: "Iré a votar porque me han inculcado que es un derecho que tengo y debo de hacerlo. Pero no sé a quién votar porque de política sólo conozco a Pedro Sánchez, que es del PSOE, a Albert Rivera, de Ciudadanos y a Pablo Iglesias, de Podemos. ¿Susana Díaz? -tras preguntarle si sabe qué cargo tiene o si se presenta- No sé quién es. Me suena que es algo de la Junta".

Los tres testimonios son de tres jóvenes con muchas cosas en común. La principal es que nacieron en 2000, así que, con sus 18 años recién cumplidos, los comicios andaluces son su primera oportunidad de participar en la democracia española

Los tres jóvenes fueron elegidos al azar, se habló con ellos por separado y, por tanto, pueden ser o no representativos de eso que se conoce como Generación Z, esa que va después de la X y la Y, que son los nacidos entre 1994 y 2010.

Todos coinciden en asegurar que la política le es ajena hasta el punto de no tener muy claro las diferencias entre ser un partido de izquierda o de derecha.

También concuerdan en culpar a los políticos y a la sociedad en general del desapego que tienen por los asuntos públicos. "No nos lo ponen muy fácil", se queja Angela.

"No vemos las noticias y creo que los políticos sólo hablan para los adultos. Se olvidan de nosotros. Cuando les escucho hablar no entiendo lo que dicen", lamenta Malena.

"Vi un poco el debate, pero sólo tocaban temas de adultos. No hablaban de los estudios y esas cosas. Del debate sólo recuerdo que se echaban en cara cosas y que todo sonaba a mentira. No me enteraba mucho. Sé que la de Podemos era una mujer; el del PP, creo que un hombre y el de Cs... no me acuerdo", protesta Álvaro.

Los tres aseguran que en sus grupos de amigos la percepción de la política es similar. "Hay dos grupos. Los que dicen: 'Nos da igual' y los que no paran de hablar de un sólo partido porque sus padres son de ese partido y si opinas otra cosa no te dejan en paz", relata Álvaro.

Los tres universitarios reconocen que sus familias son su única influencia política. "Mis padres me dicen que vote al PSOE, pero no lo veo claro porque es de los partidos que han estado siempre y son los que han creado los problemas que tenemos", cuenta Angela.

"La gente de mi edad vota lo que vota su familia", refuerza Malena.