–¿Cómo aterriza en la política?

–Llego hasta aquí por una conciencia social que he tenido desde que nací. Siempre he sido defensora de la causas perdidas. Siempre he estado preocupada por ayudar a la gente, luchar contra las injusticias, siempre me he sentido de izquierdas. Nunca quise entrar en la política porque quería sentirme libre de expresar lo que pienso y creía que en un partido la estructura te impedía hacerlo. Pero hace cinco años surgió Podemos y mi marido dijo “es el momento de hacer algo más”. Formamos parte del primer consejo ciudadano, él falleció, estuve un poco al margen de todo durante un tiempo y ahora he pensado que tengo que continuar en esa línea. Y más aún con la aparición de las derechas extremas.

–¿Cuáles son las expectativas de Podemos?

–Son muy buenas. Nos presentamos con mucha ilusión. Teníamos claro cuál era nuestro sitio, la parte progresista. Los sondeos nos dan un buen lugar y vamos a ser importantes a la hora de formar gobierno. Ningún partido tiene la posibilidad de sacar mayoría absoluta y por eso nos vamos a necesitar.

–¿Serán fáciles las relaciones con IU cuando no se llegó a una coalición?

–La división también está en la derecha y vemos cómo se han unido para gobernar. No va a ser difícil porque nuestros programas tienen muchas similitudes. Los partidos están formados por personas y esas personas, en su mayoría, tenemos claro que estamos para ayudar. Nos olvidaremos de nuestras siglas, estoy totalmente convencida.

–¿Cómo valora, entonces, las palabras de Pedro García (IU) diciendo que Podemos Córdoba no existe?

–Me hizo un poco de gracia, sinceramente. La opinión de Pedro es la opinión de una persona. IU está constituida por muchos compañeros y compañeras que tienen una categoría política y una altura humana con capacidad de darnos la importancia que tenemos. El enemigo no somos nosotros, sino los partidos de derechas. Por lo tanto el comentario creo que fue algo anecdótico, ese no es el sentir de los compañeros de IU.

–¿Estarían dispuestos a pactar con el PSOE a pesar de que el mandato andaluz es que eso no ocurra?

–Los afiliados de Andalucía votaron que no se gobernara con el PSOE. Eso no significa que nosotros no apoyemos al PSOE para que no entren las derechas, lo apoyaremos, por supuesto que sí. Y una vez que estemos dentro habrá montones de proyectos en los que estemos a una porque hay una parte de la línea ideológica parecida. Apoyo sí, gobernar juntos no.

–¿Cuáles cree que son los principales problemas que preocupan a los cordobeses?

–El desempleo, que es consecuencia de otras cosas. Hay que tener claro cómo hemos llegado hasta aquí y el problema básico es un modelo de sociedad capitalista desorbitante donde las desigualdades son cada vez más grandes. Ahí es donde traeremos medidas importantes. Intentaremos remunicipalizar, controlar que el empleo que se cree sea de calidad y no nos vale decir que hemos disminuido el paro cuando la gente está cobrando algo con lo que no puede vivir. También preocupa la educación o el medio ambiente.

–¿Cuáles son las principales líneas del programa de Podemos?

–Tenemos ocho ejes principales. La participación ciudadana es fundamental, no se puede gobernar sin tener en cuenta lo que las personas quieren o lo que las asociaciones han recolectada desde hace años. El feminismo es un eje transversal que lo va a marcar todo. En los últimos años, por otro lado, creemos que los gobiernos que han ido pasando no han hecho grandes cosas en cultura y en política hay que ser más arriesgados. También es básico ayudar a las personas que están más necesitadas, y una de las claves es crear una empresa de electricidad.

–¿Cómo se imagina un Pleno con concejales de Vox, dadas sus posturas antagónicas?

–Cuesta trabajo imaginarlo y da un poco de pena. Sus propuestas no van encaminadas a evolucionar, a que la sociedad avance, a la igualdad, suponen, más bien, un retroceso en derechos sociales. Vamos a estar de acuerdo en muy pocas cosas, pero siendo optimista, espero que para los grandes pactos nos pongamos de acuerdo.

–¿Qué valoración hace del cogobierno saliente?

–Creo que IU ha perdido lo más importante que tenía, representar de verdad a una parte progresista. Cuando tienes que dejar atrás tu forma de pensar dejas de representar a tus votantes. IU ha sido un verdadero paraíso en España durante muchos años y presumíamos de que en Córdoba era un reducto. Sin embargo, gobernar con el PSOE, cuando tiene otra mochila a la espalda, ha supuesto que se pervierta.