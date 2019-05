Vox recalca que no están “en la línea” de entrar en el gobierno en el Ayuntamiento

El parlamentario de Vox por Córdoba y portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha insistido, en relación a futuros pactos en el Ayuntamiento de Córdoba, que no están “en la línea de formar parte del gobierno municipal”. Las declaraciones de Hernández van en el sentido de las que ya dijo la número dos de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, quien recalcó a este periódico que “nosotros no nos vamos a pelear por sillones” y que la prioridad es “echar a la izquierda” del Ayuntamiento de la capital.

La opción prioritaria también para el PP es la de formar un gobierno con Cs y, si bien la formación naranja está encantada por entrar, seguramente no será fácil perfilar las áreas con que se quede cada uno. Precisamente uno de los puntos de fricción estará en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ese organismo que ha pasado a ser de la institución más odiada al objeto de deseo de todos los partidos.

El PP siempre ha defendido que va a anteponer su programa a cualquier otra cuestión y que su intención es sacar adelante los proyectos de ciudad que ha incluido en sus programa. Pese a todo, el apoyo de Vox será inevitable para lograr estabilidad en la toma de decisiones.

Hernández, no obstante, ha dicho que no habrá ninguna directriz y que la decisión la tendrá cada dirección provincia. A día de hoy, ha dicho, no se puede dar una respuesta determinante.

Está previsto que las negociaciones tomen forma a partir de la semana que viene, una vez que haya pasado la Feria y los días festivos. De hecho, a partir de hoy no habrá prácticamente actividad en el Ayuntamiento, aunque eso no significa que sí se produzcan encuentros informales entre los partidos.