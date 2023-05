Víctor Pedregosa: "El PSOE de Peñarroya apela al voto útil frente a quienes solo ofrecen más de lo mismo"

Víctor Manuel Pedregosa es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo, una posición que ocupa tras un polémico proceso de primarias que llevó al actual alcalde a dejar el partido y fundar una agrupación de electores independiente. "Hay que ser consciente de cuándo hay que dar un paso al lado, porque una retirada a tiempo es siempre una victoria", reflexiona.

-La primera es una pregunta que estoy haciendo a todos los candidatos: ¿por qué quiere ser alcalde?

-Siento pasión por mi pueblo, por Peñarroya-Pueblonuevo, y me siento muy orgulloso de ser de donde soy, de una tierra minera que en su día fue referente en toda la provincia. Durante mi etapa como concejal en el Ayuntamiento, siempre he estado al servicio de mis vecinos y vecinas, me he volcado con ellos escuchando sus demandas para posteriormente darles respuestas. Entiendo la política como la herramienta para mejorarle la vida a la gente. Mis ganas de trabajar y mi entrega por Peñarroya-Pueblonuevo son mi única motivación. Mi empeño por conseguir un pueblo mejor es mi único objetivo.

-Es una situación insólita que un partido rechace a un regidor para la reelección, ¿cómo se llega al punto de que el PSOE haya descartado presentar a un alcalde?

-El PSOE es un partido democrático, donde sus militantes eligen al candidato que quiere que les represente en unas elecciones. Y en el mes de enero se celebraron unas primarias en la agrupación socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, en la que los afiliados eligieron mayoritariamente la candidatura que lidero.

-¿Qué motivos han llevado al PSOE a decantarse por un candidato alternativo? ¿Qué se estaba haciendo mal?

-La militancia en el PSOE es nuestro principal activo. Nuestros militantes necesitan que se les escuche, que puedan participar en asambleas donde puedan manifestar su opinión, y que tengan un espacio, nuestra Casa del Pueblo, abierta como punto de encuentro entre la ciudadanía y el partido.

-¿Se esperaba que José Ignacio Expósito creara una nueva formación política?

-En política, cuando se anteponen los intereses personales a los intereses generales del municipio y de nuestros vecinos y vecinas, ocurren este tipo de cosas. Hay que ser consciente de cuándo hay que dar un paso al lado, porque una retirada a tiempo es siempre una victoria.

-¿Quién lo acompaña en la candidatura del PSOE?

-El equipo de mujeres y hombres que me acompañan en la candidatura son personas valientes, comprometidas, cercanas y que conocen la realidad de su municipio porque participan activamente en la sociedad peñarriblense. Es un equipo que genera ilusión, una candidatura renovada, que combina veteranía y juventud, porque los jóvenes somos el presente y el futuro de Peñarroya-Pueblonuevo. Un equipo con muchas ganas, motivación y compromiso para afrontar los desafíos que tenemos por delante.

-En esta ocasión, no se presenta el partido de Luisa Ruiz, también exalcaldesa del PSOE. De alguna manera, ¿ha entrado en juego en este baile de partidos?

-Esa formación política independiente a la que hacen referencia, hace unos meses, tomó la decisión de no concurrir a estas elecciones municipales porque consideraba que había llegado su fin. No me compete entrar a valorar cuestiones internas de otros partidos políticos.

-¿Cuáles serán sus objetivos prioritarios al frente de la Alcaldía?

-En lo que respecta a desarrollo económico y empleo, además de trabajar para solventar la situación de déficit energético de la comarca, nos centraremos en la búsqueda activa de iniciativas generadoras de empleo, poniendo todas los instrumentos y herramientas del consistorio a su alcance para que puedan desarrollar su actividad en Peñarroya-Pueblonuevo. En cuanto a nuestro rico patrimonio industrial, minero y ferroviario, trabajaremos para ponerlo en valor en un contexto turístico. Las actuaciones de mejora y remodelación de parques y plazas, que embellezcan su aspecto, será otra de las líneas de trabajo. Del mismo modo, trabajaremos para devolver la seguridad ciudadana a nuestras calles, incorporando efectivos de Policía Local a la plantilla y mejorando la iluminación deficitaria que existe todavía. En materia deportiva, contemplamos la creación de una ciudad deportiva que aglutine a todas las instalaciones deportivas, mejorarlas, y poner en marcha una piscina climatizada. Respecto a la cultura, vamos a impulsar la fiesta del Carnaval para que recupere su identidad y apostaremos por la creación del Consejo Local de Semana Santa junto a hermandades y cofradías, y la creación de un Certamen de Teatro. En materia de medio ambiente, ampliaremos el horario del punto limpio para adaptarlo a las necesidades de la población, pondremos en valor el parque periurbano y trabajaremos para ampliar los kilómetros de carril bici. En turismo, impulsaremos su oficina, llevaremos a cabo un plan integral de turismo y recuperaremos la antigua residencia de Encasur. Mejoraremos la accesibilidad del municipio, eliminando las barreras arquitectónicas existentes. Impulsaremos el Consejo Local de Participación Ciudadana. Y recuperaremos proyectos pendientes como el edificio del Ayuntamiento, todavía en obras, que están paralizadas desde hace tres años y medio, trabajaremos para recuperar y poner en marcha la Mina Santa Rosa y el edificio del antiguo ambulatorio. Y, sin duda, continuaremos reivindicando la autovía A-81 y la línea de ferrocarril Córdoba-Almorchón.

-¿Qué ideas tiene para la puesta en valor del rico patrimonio industrial de la localidad, ahora que cuenta con la declaración de BIC?

-Otra de nuestras líneas de trabajo va a ser la recuperación y puesta en valor del Cerco Industrial, que alberga edificaciones y chimeneas únicas que nos recuerdan a diario lo que llegó a ser nuestro municipio. El primer paso debe ser el estudio de caracterización, para lo que le exigiremos a la Junta de Andalucía que cumpla con su compromiso de sufragar el 50% del coste. Y posteriormente realizaremos un estudio urbanístico que nos permita determinar aquellos edificios que se pueden ir rehabilitando para ponerlos en valor como activos turísticos. Para ello trabajaremos codo con codo con colectivos locales como la Asociación Cultural y Patrimonial Desde la Cima o la Asociación La Maquinilla. El Cerco es un espacio único que permite un amplio abanico de posibilidades, y que merece que se vayan dando pasos para su recuperación.

-La pérdida de población es uno de los principales problemas de toda la comarca, ¿qué medidas propone en este sentido?

-La mejor manera de fijar la población al territorio es que en el territorio existan oportunidades laborales para evitar que las personas desempleadas se vean obligadas a dejar sus raíces. En relación a este asunto, y como ya adelantaba anteriormente, el principal problema que sufre el norte de la provincia es el déficit eléctrico. En la actualidad, en Peñarroya-Pueblonuevo existen proyectos empresariales que ya desarrollan su actividad, que están generando empleo, y que desean ampliar dicha actividad, pero no la pueden acometer por la falta de potencia eléctrica. Y esta una de las cuestiones fundamentales por la que vamos a trabajar con tenacidad y empeño. Por una parte, reclamándolo a las administraciones que corresponda, y por otro lado, llevando a cabo una medida que ya está en marcha en algunas ciudades del norte de España, como es la autogeneración de electricidad. Es decir, que seamos energéticamente autosuficientes, que seamos capaces de generar nosotros mismos nuestra propia electricidad, aprovechando un recurso natural como es el sol.

-El desdoble de la N-432 sigue sin llegar, ¿qué explicación se le puede dar a los ciudadanos después de tanto tiempo?

-El proyecto de la autovía A-81 ha estado más de siete años en un cajón, durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy, como todo lo que afecta a esta comarca siempre que gobierna la derecha, tal y como estamos viendo con las infraestructuras hídricas en el norte de la provincia de Córdoba. Ha sido el actual gobierno del PSOE de Pedro Sánchez el que ha reactivado este proyecto, gracias al cual se están dando pasos para que la autovía sea una realidad. De hecho, hace unos días conocíamos como el Gobierno iniciaba el trámite ambiental para la construcción del trazado de la A-81 entre Badajoz y Espiel. Después de siete años en los que el Partido Popular ha dado la espalda al Valle del Guadiato, ahora el gobierno socialista escucha y atiende a esta comarca.

-La sequía sigue estrangulando a la comarca, ¿han estado las administraciones a la altura para resolver la falta de agua en Sierra Boyera?

-Hay dos administraciones que sí han estado a la altura de las circunstancias. Por un lado, el Gobierno de España, acometiendo las obras de emergencia del trasvase de agua a Sierra Boyera desde La Colada para solventar de forma provisional la falta de agua en el Valle del Guadiato y el norte de la provincia de Córdoba, y por otro lado, el gobierno de la Diputación de Córdoba, a través de un plan para llevar agua potable a la ciudadanía tras declararse no apta para el consumo, por parte de la Junta de Andalucía. En situaciones de crisis como la actual por la sequía debido a la ausencia de lluvia, se necesitan respuestas de administraciones como el Gobierno central o la Diputación, a diferencia del gobierno de Juanma Moreno, que desde el primer momento se ha puesto de perfil, ha mirado hacia otro lado y se ha desentendido. Lo importante es que abrimos el grifo de nuestra casa y tenemos agua para el aseo personal o para limpieza gracias a la inversión de un gobierno del PSOE.

-Pensando en el día después, ¿ve pactando un gobierno con SÍ Peñarroya? ¿Se pone alguna línea roja para una hipotética negociación?

-El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo sale a ganar a las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. Nos presentamos con un equipo comprometido con su pueblo y con un proyecto de futuro, porque los socialistas anteponemos los intereses generales a los personales y creemos en los proyectos colectivos y no en proyectos personalistas. Nuestro municipio necesita que todos trabajemos en la misma dirección con el objetivo de conseguir lo mejor para Peñarroya-Pueblonuevo. Desde la precampaña electoral percibimos muy buenas sensaciones y aspiramos a conseguir un buen resultado que nos permita gobernar cómodamente. Los socialistas apelamos al voto útil frente a quienes solo ofrecen más de lo mismo, conformismo y autocomplacencia.