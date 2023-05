José Ignacio Expósito: "Me siento engañado por Rafi Crespín, me dijo que la política es Juego de Tronos"

José Ignacio Expósito lidera la lista de Socialistas Independientes (SÍ) de Peñarroya, fundada junto a un grupo de concejales después de que el PSOE lo descartara como candidato a la reelección en un procedimiento del que censura que "han prevalecido acuerdos para mantener equilibrios orgánicos a nivel provincial sin tener el más mínimo respeto a la opinión de los ciudadanos".

-La pregunta de rigor: ¿por qué quiere volver a ser alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo?

-En 2015 pusimos en marcha un proyecto para transformar nuestra localidad, mediante el cual hemos conseguido logros importantes como el saneamiento de las cuentas municipales, la construcción de la estación de autobuses, la apertura de la residencia de discapacitados o la recuperación de naves industriales sin uso en los polígonos para cederlas a otras iniciativas empresariales, entre otros, pero aún nos quedan muchos retos por delante. Hemos sido capaces de conseguir para nuestro pueblo la financiación necesaria mediante fondos europeos para construir un centro integral de formación en la antigua escuela hogar Fray Albino y para instalar un centro sociosanitario en las dependencias de la antigua residencia de ingenieros de la SMMP y, lógicamente, queremos ejecutarlos. Tenemos por delante un tiempo lleno de oportunidades y queremos ser partícipes de ello.

-Concurre a las elecciones al frente de un nuevo partido, Socialistas Independientes por Peñarroya-Pueblonuevo, creado después de que el PSOE lo descartara como candidato. Es una situación insólita que un partido rechace a un regidor para la reelección, ¿cómo se llega a ese punto?

-He conseguido la confianza de mis vecinos en dos elecciones consecutivas, mejorando resultados la segunda respecto a la primera, por lo que creo que este hecho se debía haber tenido en cuenta. Siempre he entendido que son los ciudadanos los que deben decidir si quieren que su alcalde siga y, por tanto, hay que darles la oportunidad de que opinen sobre lo que consideran que es mejor para nuestro pueblo. El problema es cuando se mezclan otras cuestiones que nada tienen que ver con la gestión. Han prevalecido acuerdos para mantener equilibrios orgánicos a nivel provincial, sin tener el más mínimo respeto a la opinión de los ciudadanos, sin actuar frente a procesos de afiliación masiva incluso de gente de otros municipios. Y esto no es entendible por la mayor parte de la ciudadanía.

-Tras la marcha del PSOE, ¿ha seguido manteniendo alguna relación con sus antiguos compañeros?

-Mantengo bastante relación con muchos de ellos. He sentido el cariño y la comprensión de decenas de alcaldes de nuestra provincia y de otras provincias, y recibo cada día el apoyo de muchos militantes socialistas de todos los rincones de Córdoba.

-¿Jugó algún papel en su marcha la secretaria provincial, Rafi Crespín?

-Evidentemente sí, me siento engañado por ella. El día anterior a la celebración de la asamblea local le pregunté si el criterio de elección de candidato sería solo la votación o, tal y como marca el procedimiento, se valorarían las trayectorias personal, profesional y política de los candidatos, a lo que me respondió que no sabía los criterios. Tres días después, el día 20 de enero, fue ella la que me comunicó que le habían puesto sobre la mesa la disolución del grupo independiente UDPñ si yo no era el candidato. Nunca hizo nada por intentar buscar una salida que no supusiera una ruptura, a pesar de plantearle una tercera vía. Nunca tuvo interés en cumplir con el procedimiento establecido porque ya tenía un acuerdo interno desde hacía tiempo, tal y como algunas voces me venían advirtiendo. Nunca cumplió su palabra de hacer una encuesta entre los vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo para conocer su opinión, ya que, quizás, no quería correr el riesgo de que el resultado no fuera acorde con lo pactado. Tuve que escuchar que, me guste o no, esto es Juego de Tronos, a lo que respondí que para mí la política era un instrumento para transformar la sociedad y no un reparto de poder.

-¿Qué PSOE deja? ¿Reconoce a su antiguo partido?

-Cuando se pierde la coherencia es un claro síntoma de que no se está llevando el rumbo más adecuado. Cuando se repite continuamente que lo mejor del PSOE son nuestros alcaldes, pero, sin embargo, se actúa contra algunos de ellos por oscuros motivos, como ha sido mi caso o en el del alcalde de Guadalcázar, se pierde toda la credibilidad. Cuando se repite una y otra vez que tenemos que elegir a los mejores, pero, sin embargo, se elige a alguien sin formación y sin experiencia profesional, se pierde toda la credibilidad. Una vecina me dijo un día que la mayor lealtad es hacer lo posible para que se recupere el rumbo perdido, aunque suponga tener que salirse del partido. Y así lo hicimos.

-¿Le costó dar el paso al frente para fundar SÍ Peñarroya?

-Muchísimo. El pasado 1 de abril hice 27 años de militancia socialista, y algunos de los compañeros que me han seguido en esta nueva aventura llevaban un mayor número de años afiliados al PSOE. Sigo siendo socialista, ya que es una forma de concebir la sociedad. El ser socialista no te lo da un carnet, sino una forma de comportarse. Y espero que algún día, no muy lejano, tengamos la oportunidad de volver a la que ha sido tantos años nuestra casa. Pero no podíamos compartir la decisión tomada.

-¿Quién lo acompaña en esta nueva aventura política?

-Prácticamente la totalidad del equipo de gobierno actual, en concreto cinco de los seis concejales. Esto debería hacer pensar a algunos que yo puedo estar equivocado, pero ¿todos lo estamos? Me acompañan un número importante de militantes, algunos de ellos con una trayectoria larga en el partido y en la UGT. Y se han sumado un número importante de ciudadanos que vienen a aportar su experiencia profesional, así como su participación en diversos colectivos del municipio.

-En esta ocasión, no se presenta el partido de Luisa Ruiz, también exalcaldesa del PSOE, ¿ha mantenido alguna conversación con ella sobre este asunto?

-No he tenido oportunidad de hacerlo, pero ella es parte implicada en lo ocurrido en nuestra localidad, ya que propuso la disolución de su partido siempre y cuando yo no fuera el candidato del PSOE, según me contó la secretaria provincial. Por tanto, ha pesado más la opinión de terceras personas y la de la responsable de un partido de la oposición que la del propio equipo de gobierno, el cual lo único que ha hecho es darle buenos resultados al PSOE.

-A estas alturas de la campaña electoral, ¿ha sentido la falta de apoyo de un gran partido?

-No tener detrás un gran partido se nota en las cuestiones organizativas, puesto que todo el coste económico de la campaña electoral lo estamos asumiendo de nuestro bolsillo los miembros de la candidatura de SÍ Peñarroya. Aparte de ello, no echamos en falta ningún apoyo, porque contamos con el apoyo de buena parte de nuestros vecinos, que es el motivo por el que nos presentamos a las elecciones.

-¿Cuáles van a ser sus objetivos prioritarios en caso de que revalide la Alcaldía?

-Nuestro programa electoral se basa en tres ejes fundamentales: seguir mejorando la vida de nuestros vecinos, seguir renovando las infraestructuras de nuestro pueblo y seguir impulsando la generación de oportunidades. Por ello, apostamos por mantener programas como el Plan Asfalto, que pusimos en marcha mi equipo y yo hace unos años, y que ha permitido actuar ya en 35 calles; vamos a seguir renovando la red de abastecimiento de agua y construyendo nuevos acerados (ya hemos actuado en 75 calles), y planteamos seguir dotando a los distintos barrios de nuevos servicios, como es la red de parques infantiles y parques biosaludables que estamos creando para que todos los vecinos puedan disfrutar de ellos. Seguiremos recuperando edificios emblemáticos mediante fondos europeos, como la antigua residencia de ingenieros para transformarla en centro sociosanitario o la antigua escuela hogar Fray Albino para convertirla en un centro integral de formación. Además, estamos pendientes de obtener financiación para rehabilitar el antiguo ambulatorio y convertirlo en un centro promotor de iniciativas empresariales, o para la conversión de la antigua Mina Santa Rosa en un centro histórico de la minería, o para convertir el antiguo hogar del transeúnte en un albergue juvenil, o para conseguir el casino de Pueblonuevo y transformarlo en un museo de bellas artes. Y vamos a trabajar para que se finalice, de una vez, la rehabilitación del Ayuntamiento. Vamos a continuar ayudando a las empresas a desarrollar nuevos proyectos en nuestro municipio, con bajadas de hasta el 90% en las licencias de obra, y de un 30% en licencias de actividad, que ya venimos aplicando. Vamos a seguir poniendo a disposición de empresas espacios para el desarrollo de su actividad, tal y como hicimos con Trenzados del Guadiato, Cafés Mis Nietos o Fundación PRODE, entre otros. Vamos a seguir estando al lado de las personas más vulnerables, manteniendo planes de empleo, ayudas a familias, e impulsando la residencia de discapacitados que pusimos en marcha en la anterior legislatura, en la cual ya tenemos todas las plazas concertadas cubiertas, y trabajaremos para conseguir la ampliación hasta alcanzar las 40 disponibles. Eso se traduce en más servicios y más empleo.

-¿De qué proyecto se siente más satisfecho tras estos ocho años como regidor?

-Todos los proyectos son importantes porque permiten mejorar, de una u otra manera, la vida de la gente. Pero si tengo que elegir uno de ellos sería la apertura de la residencia de discapacitados intelectuales, mediante la cual conseguimos recuperar un edificio que estaba completamente abandonado y afectado por actos vandálicos, conseguimos prestar un nuevo servicio en nuestra localidad a un sector de población que necesita una especial atención, y hemos conseguido generar puestos de trabajo que permiten que casi 30 personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Peñarroya-Pueblonuevo.

-¿Qué ideas tiene para la puesta en valor del rico patrimonio industrial de la localidad, ahora que cuenta con la declaración de BIC?

-En primer lugar, solventar los escollos legales para poder actuar en las edificaciones del Cerco. Para ello, el pasado mes de febrero conseguimos, por fin, el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente para poder sanear las edificaciones, lo cual va a permitir realizar el estudio de caracterización del suelo en condiciones de seguridad. En estos momentos estamos a la espera de la autorización de la Consejería de Cultura para poder actuar al tratarse de un espacio BIC. Cuando esté solventado habrá que elaborar un plan director del BIC que nos marque la hoja de ruta a seguir para poner en valor el patrimonio industrial. Mientras tanto, estamos dando pasos para darle contenido a algunas de las edificaciones BIC, lo cual garantizaría la conservación de las mismas. Claros ejemplos de ello son el centro sociosanitario en la antigua residencia de ingenieros o la creación del centro histórico de la minería en la Mina Santa Rosa.

-La pérdida de población es uno de los principales problemas de toda la comarca, ¿qué medidas propone en este sentido?

-Trabajar para concienciar a las administraciones superiores de la necesidad de afrontar este tema de forma seria. La mejor manera de fijar población a un territorio es la generación de oportunidades para que nuestros vecinos no tengan que irse a otro lugar a buscarse la vida. Para ello necesitamos estar en las mismas condiciones que otras comarcas, para lo cual necesitamos contar con unas mínimas infraestructuras que permitan el desarrollo económico. Por tanto, exigimos la solución al problema de la falta de potencia eléctrica que limita la instalación de empresas en la zona; necesitamos que se agilice la construcción de la autovía, puesto que aún estamos a la espera de que se resuelvan las alegaciones que se presentaron en su día; debe llegar el gas natural a nuestro municipio, para que sea un elemento atractivo, y sería importante la recuperación del ferrocarril. Desde el Ayuntamiento, si tenemos la confianza de los ciudadanos, planteamos una rebaja importante de impuestos tras el saneamiento de las cuentas municipales; la ampliación de bonificaciones que favorezcan la instalación de iniciativas empresariales y la generación de empleo; la construcción de nuevas naves industriales para ofrecer a los emprendedores, o la puesta en marcha del plan municipal de vivienda y suelo recientemente aprobado, mediante el cual se pretende conseguir la rehabilitación de vivienda deshabitada para ponerla a disposición de familias que las necesiten.

-El desdoble de la N-432 sigue sin llegar, ¿qué explicación se le puede dar a los ciudadanos después de tanto tiempo?

-Me gustaría pensar que son muchas las alegaciones que se presentaron en su día y que se están estudiando de manera pormenorizada, aunque, a veces, se llega a pensar que no existe voluntad de hacerlo realidad. Nuestra comarca necesita una vía de alta capacidad y, por tanto, vamos a seguir peleando hasta conseguirla, puesto que es uno de los primeros factores que analizan los empresarios que muestran interés en instalarse en nuestro territorio.

-La sequía sigue estrangulando a la comarca, ¿han estado las administraciones a la altura para resolver la falta de agua en Sierra Boyera?

-El Gobierno de España respondió de manera satisfactoria e inmediata en un momento muy complicado, y gracias a la conexión de emergencia de los embalses de Sierra Boyera y La Colada, los grifos de nuestras casas echan agua, aunque en estos momentos no sea potable. En caso de no haberse realizado dicha conexión la situación sería mucho más grave. Ahora lo que toca es seguir haciendo las inversiones necesarias para paliar este problema de manera definitiva. Por tanto, la Junta de Andalucía debe agilizar el proyecto definitivo de conexión de Sierra Boyera y La Colada, y solventar, sobre todo, la instalación eléctrica que alimenta dicha conexión. Y el Gobierno de España debe plantearse ya la conexión de los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo, interconectando los tres embalses del Norte de la provincia de Córdoba, lo que supondría una solución casi definitiva en situaciones de sequía.

-Pensando en el día después, ¿se ve pactando un gobierno con el PSOE? ¿Se pone alguna línea roja para una hipotética negociación?

-Desde SÍ Peñarroya pensamos que es el momento de que tomen la palabra los ciudadanos. Atendiendo a los resultados que salgan de las urnas, se tomarán las decisiones oportunas, pero siempre teniendo claro que haremos aquello que consideremos mejor para nuestro pueblo. Los miembros de la candidatura de SÍ Peñarroya que formamos parte del equipo de gobierno actual hemos demostrado capacidad de diálogo en estos años, y hemos sido capaces de consensuar casi la totalidad de los asuntos tratados en pleno con aquellos grupos políticos que han tenido voluntad de hacerlo, anteponiendo los intereses generales a los particulares, que es lo que nos demandan nuestros vecinos.