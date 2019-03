Serrano pide el voto "para el cambio" tras anunciar el fin de UCOR

El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha pedido el voto "para el cambio" de gobierno en Córdoba en las próximas elecciones municipales, una vez que ha confirmado que su partido no se va a presentar y que, de hecho, se va a disolver a partir de mayo de 2019.

Serrano ha agradecido "a todos los votantes" de UCOR su apoyo en este tiempo y a ellos se ha dirigido para pedir que en las próximas elecciones "voten por el cambio" ya que la ciudad "está parada y les da igual".

El portavoz de la formación que fundó Rafael Gómez, ha defendido que su intención siempre ha sido "estar al lado de los problemas de los cordobeses y, sobre todo, de la creación de empleo". Así, ha destacado que "siempre hemos presentado mociones que tenían como objetivo mejorar la vida de la gente" y, de hecho, "el 95% de las mociones que he presentado se han aprobado por unanimidad".

Serrano ha justificado el fin de UCOR por "la pérdida de confianza" de los cordobeses, ya que en los últimos comicios solo lograron un concejal y "en los sondeos veíamos que no teníamos la confianza de los cordobeses". "No lo hemos hecho bien", ha reconocido Serrano, quien ha apuntado que "no hemos venido aquí a enriquecernos, así que lo más coherente es irnos".

El partido había tomado la decisión hace tiempo, pero estaba esperando a la salida de la cárcel de Rafael Gómez que, aunque él no se puede presentar como candidato por estar inhabilitado, sí era un activo claro para la campaña. Tras el tercer grado del empresario, condenado por fraude a Hacienda, se ha confirmado "el fin" de UCOR.

Seguir en política

Rafael Carlos Serrano ha asegurado que le gustaría seguir en política "ayudando a los cordobeses" pero ha reconocido que "no he tenido ninguna oferta" por parte de otros partidos. En un principio sí que se planteó la opción de que Serrano se incorporara a las filas de PP o de Ciudadanos, ya que ha sido el bloque de la oposición que ha presentado incluso más de una iniciativa conjunta.

Serrano ha confirmado su cercanía con estos partidos al pedir el voto por el cambio.