Hacemos Córdoba propone la puesta a disposición de 6.000 viviendas en la ciudad en cuatro años

El candidato de Hacemos Córdoba a la Alcaldía, Juan Hidalgo, ha propuesto la puesta a disposición de hasta 6.000 alojamientos de uso residencial en la capital cordobesa en el plazo de cuatro años, que pueden ser desde construcción, rehabilitación o adquisición.

Esta es una de las propuestas incluidas en el programa electoral con el que la formación se presenta a las elecciones del próximo 28 de mayo y de la que ha informado durante su visita al patio de la calle Ocaña, 19. De todas estas viviendas, 1.000 de ellas se ubicarían en el Casco Histórico de la ciudad.

En esta visita en pleno Festival de Patios de Córdoba, el alcaldable de Hacemos Córdoba ha avanzado este el proyecto que surge después de que la categoría del Mejor Patio Joven se haya quedado desierto en su año de estreno, lo que pone en evidencia la falta de relevo generacional.

A su juicio, este hecho "nos da un pista de la realidad que vive esta ciudad con respecto a la vivienda". El problema, ha continuado, "no es que no haya jóvenes que no cuiden patios, sino que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda y es la triste realidad que hay detrás de este premio que se ha quedado desierto".

Por ello, ha aseverado "desde Hacemos Córdoba queremos a través de Vimcorsa, incentivar en nuestro Casco Histórico el uso residencial y promocionar las casas patios para que queden de uso residencial regulando el uso turístico.

Hidalgo ha explicado que para ello se modificaría "el plan especial de planeamiento del casco histórico para acometer esa regularización". "En cuatro años queremos poner 6.000 alojamientos de uso residencial y 1.000 en el Casco Histórico de manera que podamos tener ese relevo generacional en esta tradición", ha destacado.

La de los Patios, ha señalado, es "una tradición centenaria de nuestra ciudad que pertenece al ADN de Córdoba". "Creemos de una forma protagonista que hay que tener medidas para seguir incentivando y seguir apoyando esta tradición", ha anotado.

En esta línea, el candidato de Hacemos Córdoba ha criticado que el Centro de Interpretación de los Patios de Córdoba, en el número 4 de la calle Truque sigue cerrado. "Proponemos y, vamos a abrir nuevamente ese patio como no puede ser de otra manera", ha avanzado en caso de su grupo llegue a la Alcaldía.

Para apoyar la tradición de los Patios, además, ha avanzado que su intención es también "realizar un mapa interactivo de todos los recintos que se presentan al concurso para relatar su historia y qué se esconde detrás de cada uno".

A su juicio, el patio "no es un contenedor; todos son muy bellos y bonitos, pero la realidad de este galardón es la vida que conlleva". "No nos quedamos con el trabajo que hay detrás y el Ayuntamiento tiene que poner el foco en ese trabajo de muchas manos invisibles de quienes cuidan su patios para luego abrirlos al mundo", ha añadido.

Por ello, ha considerado necesario que "el Ayuntamiento tiene que apoyar este tipo de iniciativas y trabajar a a favor de obra para que sea algo que sus propietarios sientan la ayuda de la institución, ya que hay quienes están renunciando a las ayudas porque son incompatibles para becas de estudio".

En esta misma línea, ha insistido en que "hay que arreglar esto para facilitar e incentivar que cada día haya más patios y que esta tradición perdure".