Hacemos Córdoba no convence en su primera cita con las urnas

Hacemos Córdoba ha entrado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba con cuatro escaños. La coalición de seis fuerzas políticas de izquierda, formada por Izquierda Unida, Podemos, Más País, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo, no ha dado los frutos que esperaba con su unión y pierde incluso un concejal, respecto a los cinco que sumaron IU y Podemos en 2019.

La confluencia ha rebasado los 19.000 votos en la capital (12,9%), lo que supone una merma de 5.000 papeletas en las urnas si se comparan con los más de 24.000 (16%) que obtuvieron por separado los morados e Izquierda Unida en las pasadas elecciones municipales.

"Es una noche triste, no son los mejores resultados ni los que esperábamos", ha sido la primera reacción del candidato de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, que, a la espera de realizar un análisis más pormenorizado, también ha valorado como "un acierto" la pionera candidatura conjunta de izquierdas, porque de lo contrario, "hubiéramos naufragado o los resultados hubieran sido mucho peores". "La unidad ha permitido resistir la ola azul que ha pasado por toda Andalucía", ha subrayado.

"Partíamos con la idea de que había una fantástica noticia con la candidatura de unidad, creo que hemos tenido un proceso muy bueno por parte de todas las organizaciones, hemos compartido espacio de manera ejemplar y eso tuvo un cierto optimismo. Al final no hemos traspasado ese techo de cristal de nuestros votantes y es algo que tendremos que analizar con más tiempo, viendo distrito a distrito. La percepción era buena y yo he notado ese cariño, ese respeto aunque eso no se ha traducido en votos, pero eso es parte de la vida", ha argumentado el líder de la coalición.

En el apartado de autocríticas, Hidalgo ha reconocido que se han podido ver "penalizados" por la nueva marca, Hacemos Córdoba, ya que haya podido crear confusión o desconocimiento entre los electores. Dentro de las lecturas positivas ha resaltado que "otro dato importante es que se ha ampliado el espacio con unos 2.000 votos respecto a las elecciones andaluzas, lo que nos sitúa en una mejoría".

Aunque "no ha sido el mejor principio", Hidalgo ha mostrado su confianza en la confluencia asegurando con convicción de que se trata de "un espacio duradero en el tiempo" con proyecto a largo plazo. Al finalizar ha felicitado a José María Bellido por su victoria en los comicios, y ha indicado que, desde mañana 29 mayo, "saldremos trabajando por un ayuntamiento transparente y honrado".

Del escepticismo a la realidad

El escepticismo con el que se recibió el sondeo de Gad 3 justo a las 20:00, cuando se cerraban los colegios electorales y que daba un resultado de cuatro escaños a la confluencia de izquierdas, acabó en sorpresa al materializarse en una realidad con el escrutinio final. Se auguraba una "noche electoral abierta", ésas eran las pocas palabras que trascendían por la sala de prensa en respuesta a los sondeos.

El silencio se apoderó dentro de la sede en la calle Ambrosio de Morales conforme iban avanzando los datos oficiales del recuento. Bailaba un escaño, entre los cuatro y los cinco, que lograba igualar por momentos los resultados de las pasadas elecciones maquillando la debacle que marcaban las expectativas internas, también amparadas por el barómetro de la Universidad de Córdoba, que daban siete escaños a Hacemos Córdoba.

Con los sueños rotos del empate técnico entre bloques de izquierda y derecha, cayó la balanza definitivamente a favor del PP, que le arrebató el quinto escaño. El órgano rector de la confluencia se reunirá para analizar los resultados y definir la futura estrategia.