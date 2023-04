Elecciones municipales en Córdoba: Ciudadanos se presenta en solo cuatro pueblos de la provincia

De presentarse en más de una treintena de localidades a pasar a solo cuatro municipios de los 77 de la provincia de Córdoba. Ciudadanos Córdoba, la formación naranja, solo ha presentado candidaturas en cuatro localidades para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

De acuerdo a las candidaturas validadas por la Junta Electoral, publicadas este miércoles, Ciudadanos aspira a entrar en los ayuntamientos de Córdoba capital, Baena, Lucena y Encinarejo. Por orden, los cabezas de lista de la formación naranja en los citados municipios son Jesús Lupiáñez, Manuela Castillo, Jesús López y Luis María Ramos.

Tras las últimas debacles electorales en toda España, la formación ha limitado la presentación de candidaturas en la provincia de Córdoba y ha desaparecido de municipios como Puente Genil, donde el único edil que tenía y que ha estado en el equipo de gobierno este mandato, Lorenzo Moreno, anunció que dejaría la gestión política tras la cita con las urnas al considerar que "no me he sentido arropado por una estructura local".

Es más, en la cita con las urnas de hace ahora cuatro años, Ciudadanos llegó a presentarse en más de una treintena de localidades, una cifra que se ha reducido dramáticamente en esta nueva convocatoria electoral, a pesar de haber estado en equipos de gobierno municipal, como en la capital cordobesa y también en localidades como Baena.