Lorenzo Moreno deja Ciudadanos de Puente Genil: "No me he sentido arropado por una estructura local"

El portavoz municipal de Ciudadanos de Puente Genil y único edil de la formación naranja, Lorenzo Moreno, ha anunciado que el próximo 28 de mayo pondrá el punto y final a su etapa como concejal, y que no concurrirá a la cita electoral “ni con Ciudadanos ni con ningún otro partido político”.

Moreno ha reconocido que esta ha sido una decisión meditada desde 2020, y la ha justificado al afirmar "que no me he sentido arropado por una estructura local. Quizás haya sido culpa mía, pero la realidad es que he estado mucho tiempo prácticamente solo".

Moreno ha indicado que "la actual ha sido la legislatura más complicada de la democracia por el Covid". "Quise ver si las cosas se podían cambiar desde dentro, y el problema no ha sido manejar responsabilidad, sino que personas que parecen trabajar en el mismo interés, no tienen problema en atacarte o desprestigiarte, cuando ellos no hacen nada por mejorar las cosas", ha señalado.

En la misma línea, ha incidido en que "a día de hoy no tengo ganas de que quien no hace nada productivo critique mi trabajo de esa manera. Que demuestren ellos que saben trabajar y no solo protestar si es que tienen oportunidad".

El edil de Ciudadanos, además, ha asegurado que ha sufrido en esta etapa y que ha jugado "match balls (puntos de partido), pero "estoy orgulloso de mi trabajo". "Habré cometido errores como todo el mundo los comete, pero el interés general ha estado siempre por encima de todo. Quien piense lo contrario, que venga y haga lo que yo he hecho", ha anotado.

"Me voy porque puedo irme, un lujo que nunca quise perder. Nunca quise que el pago de mi hipoteca dependiera de unos votos porque entonces pierdes la perspectiva. Fui de los valientes que dijo en su día a Ciudadanos que quería pactar con el PSOE, conseguí que me hicieran caso, y eso no significaba dar rienda suelta a nuestro socio de gobierno, significaba gestión desde dentro. Lo difícil es gestionar. Hacer promesas es sencillo y sumar votos con ellas también. A ver qué pasa en mayo con todo lo que se promete antes", ha añadido.

En su despedida, ha asegurado también que se va con su programa cumplido, "sencillo pero cumplido. Nadie más aquí puede decir eso, nadie. El día que el votante pida cuentas de que se ejecuten los programas prometidos y no ejecutados habremos ganado algo en democracia y como sociedad".

"Pido disculpas a quienes me votaron y haya decepcionado. Lo siento, de corazón. Lo he hecho lo mejor que he podido y sabido", ha asegurado.