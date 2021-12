Un tanto en el tramo final deja al Córdoba Femenino sin victoria ante el Femarguín (1-1)

El Córdoba Femenino visitaba la tierra canaria de Arguineguín en busca de lograr tres puntos que les permitiesen seguir peleando en los puestos altos del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Sin embargo, aunque las de Pepe Contreras continúan firmes entre las candidatas a luchar por el liderato, no lograron pasar del empate ante un Femarguín que igualó en los últimos minutos el primer gol de las blanquiverdes al inicio en un duelo bastante equilibrado.

Tras el pasado empate en casa ante el Alhama de Murcia (1-1), las blanquiverdes tenían ganas de volver a la senda de la victoria. Por eso, pese a que el choque vivió un arranque de partido con las espadas por todo lo alto y con unos primeros minutos donde ambos conjuntos aprovecharon para medir sus fuerzas. La blanquiverde Wifi, que volvía a la titularidad, comenzó decantando la balanza a favor de las suyas. Fue Clau Blanco quien, desde la banda derecha colgó el esférico con sutileza para que la delantera cordobesista cabeceara la asistencia al fondo de la red canaria.

La concentración de las visitantes era máxima, tanto que apenas hubo respuesta por parte de las de Rubén López. Al borde del descanso, la guardameta Gordillo tuvo que intervenir con seguridad ante el acercamiento más peligroso de un Femarguín que no era capaz de buscarle las cosquillas a un cuadro cordobés más seguro y cómodo sobre el verde del Municipal de Arguineguín.

Justo al inicio de la segunda parte, las de Pepe Contreras demostraron que se querían llevar los tres puntos del feudo canario. María Avilés desde fuera del área obligó a la portera visitante a intervenir. Luego, Brenda tuvo que sacar un balón en la línea de gol. Pero con el trascurso de los minutos, las locales dieron un paso adelante y se pasaron a acercarse con peligro a la portería cordobesista. A balón parado, el Córdoba Femenino sufría y la insistencia de las canarias acabaría dando el resultado que esperaban.

En el 85' llegó el duro palo a las blanquiverdes, cuando el centro de Evelyn lo remató Yiyi en dos tiempos y convirtió el gol del empate. Pese al tanto, las de Pepe Contreras no se vinieron abajo. Todo lo contrario, pues no pararon de acosar la meta local e incluso Paula Moreno estuvo cerca de marcar el tanto de la victoria en el añadido si no fuera porque la portera Coba sacó el cabezazo de la delantera en la misma línea de gol. Así, el resultado terminó en unas tablas que frenan al Córdoba Femenino en su asalto al primer puesto.