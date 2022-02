La racha del Ciudad de Lucena naufraga en Rota (1-0)

El Ciudad de Lucena dijo adiós a su racha de cuatro victorias consecutivas tras caer en tierras gaditanas ente el Rota. Los de Dimas Carrasco, que llegaban a la cita en un estado de forma impecable y en plena persecución del segundo y el primer puesto del Grupo X de Tercera RFEF, tropezaron ante un rival que dio la sorpresa, pese a que llevaba siete partidos sin ganar. A pesar de la inesperada derrota, el resultado no trastoca el objetivo de los celestes, que están firmando una gran temporada y siguen terceros con 47 puntos.

Entre ceja y ceja tenían los lucentinos lograr la quinta victoria consecutiva. No pudo ser, y eso que venían motivados tras ganar en su último compromiso liguero al Cabecense (1-0). Ya desde el inicio demostraron a base de intensidad que su buena dinámica no era producto de la casualidad. Sin embargo, el ataque de los de Dimas Carrasco no funcionó con la misma eficacia con la que suele funcionar en otros duelos, aunque lo mismo le ocurrió a un Rota que apenas llegó con peligro a la meta rival, lo que dio paso a una primera parte muy monótona.

Al arranque de la segunda mitad, Mario Ruiz aprovechó una buen dejada de Chucky Pierce, pero su disparo se marchó fuera. Poco después, fue Jesús Navajas quien tuvo que intervenir para evitar el cabezazo de Rota. Las ocasiones comenzaban a llegar en un partido, hasta el momento, con poca emoción. La tuvo también Orihuela, que controló en el corazón del área celeste y disparó fuera. A balón parado, Zequi estuvo cerca del gol con un disparo de libre directo.

Al fin se pusieron las pilas ambos conjuntos en las tareas ofensivas, pero ninguno de los dos lograba abrir la lata. Los minutos se agotaban y, cuando más cerca estaban las tablas, un error del Ciudad de Lucena le condenó en el minuto 87. El centro de Alberto Heredia desde la izquierda al corazón del área celeste fue directo a un Antonio Fernández que se la cedió a Jesús Navajas de cabeza, pero el portero había salido a recoger el envío y la acción acabó con un duro gol en propia puerta. El cuadro lucentino intentó reponerse, pero el tiempo se le agotó y se volvió a Lucena con una inesperada derrota.