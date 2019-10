Mala jornada en Primera Andaluza Infantil, con solo dos empates para los cordobeses

No pudo sonreír por completo ninguno de los tres equipos cordobeses que militan en la Primera Andaluza Infantil. En la octava jornada liguera, sólo el Juanín y Diego y el Córdoba, que saldaron con empate sus respectivos duelos como locales, ante el Peloteros (2-2) y el Tomares (0-0), pudieron esbozar cierta sonrisa, mientras que el Don Bosco caía con el Nervión (1-2), también en casa, y continúa en descenso.

El Córdoba recibía al Tomares con el objetivo de lograr un triunfo, rebasar a los hispalenses en la clasificación y situarse cuartos, pero los de Raúl Rodríguez fallaron en su intento. Los blanquiverdes dominaron el duelo y disfrutaron de varias oportunidades claras para haber conseguido el triunfo, pero el Tomares se defendió con gran orden e incluso al contragolpe pudo matar el partido.

Tampoco pudo pasar del empate el Juanín y Diego en un partido en el que, si bien Grego adelantó a los franjiverdes en el marcador, los de Aguadulce igualaron con rapidez, sólo dos minutos después, y dieron la vuelta al marcador pasada la hora de juego. Los de Rafa Carrasco no bajaron los brazos y Edu Turrado, a diez minutos del final, igualó de nuevo y su equipo buscó hasta el final un triunfo que ya no llegó.

Por su parte, el Don Bosco cayó en casa ante el Nervión (1-2) en un partido que se puso de cara pronto para los visitantes. Alberto Baños, antes de la media hora igualó la contienda, e incluso el Don Bosco pudo darle la vuelta al marcador antes del descanso. Tras la reanudación fue de nuevo el Nervión el que se adelantó ya de forma definitiva en el encuentro.