El Pozoblanco se queda en el descuento sin el triunfo en el derbi ante el Salerm Puente Genil (2-2)

El Pozoblanco, por segundo encuentro consecutivo, se quedó sin el triunfo en casa en los últimos suspiros del partido. Le ocurrió ante el Antoniano, y ahora le ha vuelto a ocurrir en el derbi provincial frente al Salerm Puente Genil. Los de Javi Moreno, que regresaba al banquillo tras cumplir dos encuentros de sanción, fueron a remolque desde el minuto 3 de partido. Dieron la vuelta al marcador a la hora de juego, pero nuevamente se quedaron en un amago de remontada. El conjunto visitante logró la igualada con el duelo prácticamente concluido.

Ambos equipos se jugaban mucho en el encuentro. Los locales por abajo, mientras que los visitantes por arriba. Huir del descenso y meter de nuevo la cabeza en el play off es la lucha respectiva de dos equipos que, quizás por este motivo salieron con mucho respeto al contrario en el inicio del duelo. Pero el choque cambió muy pronto. En una rápida jugada inicial, Marwan logró adelantar a los pontanos en el marcador, con lo que el conjunto vallesano, al igual que le ha ocurrido en otros partidos en su estadio, tuvo que remar de nuevo contra corriente.

Los de Javi Moreno se mostraban más intensos buscando el portal defendido por Javi Romero, pero hasta la media hora no llegó una buena ocasión para empatar. Carraña cortó un avance visitante y cedió a David García, pero su centro no lo pudo enganchar Zara y el balón acabó estrellándose en la madera. La réplica la dio Juan Delgado, que tampoco acertó a rematar. El Pozoblanco, justo antes del descanso, dispuso de otra nueva ocasión, pero Valentín no acertó con la portería en una posición cómoda a la salida de un córner.

Tras la reanudación, el Pozoblanco dio un paso al frente y Valentín, antes de la hora de juego, logró el empate. Insistió el conjunto vallesano aprovechando la inercia del gol y de inmediato, reclamaron penalti a Zara que el árbitro no señaló. En el saque de esquina posterior, el propio Zara cabeceó, el balón tocó en Migue García y acabó en el fondo de la red, sirviendo a los locales para dar la vuelta al marcador.

El conjunto visitante, con el marcador en contra, estiró líneas buscando de nuevo un resultado favorable. Pero tanto insistió el cuadro pontano que dejó espacios en defensa. Zara pudo sentenciar en un contragolpe, pero el meta Javi Romero salvó el mano a mano con el punta local. Los de Diego Caro, pese a todo, y a la desesperada, insistieron y Migue García, con el crono en el tiempo reglamentario, logró la igualada definitiva tras rozar el balón en Valentín.

Ficha técnica:

2 - Pozoblanco: Gonzalo; Carraña, Ángel García, Antonio Lucena, Medina, David García, Iván Sánchez, Juanje (Alain, 73'), Manolo León (Luis, 88'), Valentín y Zara.

2 - Salerm Puente Genil: Javi Romero; Edu Chia, Nuñez, Joel Armengol, Carmona (Salva Vegas, 72'), Iván Henares (Manolo Cano, 60'), Luisito (Migue García, 46'), Yona, Juan Delgado, Ale Rivero y Marwan.

Árbitro: Aranda Delgado (malagueño). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Medina e Iván Sánchez; y al visitante Joel Armengol.

Goles: 0-1 (3') Marwan. 1-1 (57') Valentín. 2-1 (62') Migue García, en propia puerta. 2-2 (90') Valentín, en propia puerta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29 en el Grupo X de Tercera División disputado en el Polideportivo Municipal de Pozoblanco.