El World Pádel Tour ha traído a Córdoba con la celebración del Córdoba Open 2019 a las principales figuras de este deporte. Una de ellas es Pablo Lima, actual número cinco del mundo que, junto a Ale Galán, aspira a dar un golpe sobre la mesa en Vista Alegre y hacerse con un triunfo que reforzaría su química, en esta primera temporada juntos. De momento, Lima y Galán ya están en los cuartos de final, tras un comienzo muy sólido de torneo.

-Ha sido una temporada de cambios, pero también de triunfos. ¿Cómo valora la formación de su dupla actual con Ale Galán?

Creo que vamos por el buen camino. Estamos en un proceso normal porque todas las parejas necesitan un tiempo para adaptarse, pero la verdad es que hemos tenido una adaptación súper rápida. Además de coger ritmo y conjuntarnos como pareja, todo está siendo muy productivo, con mucho trabajo bien hecho. Todo va funcionando y aunque quedan muchas cosas por pulir, mejorar y perfeccionar, las sensaciones son muy positivas y cada torneo vamos a mejor.

-Pese a la novedad en la pareja, se han llevado varios torneos y han ofrecido un gran pádel durante la campaña, ¿cómo llegan al Open de Córdoba?

Llegamos, sobre todo, con muchísimas ganas de afrontar el Open. Tenemos muchas ganas de ello. Hemos entrenado un par de aspectos que creíamos fundamentales para mejorar el funcionamiento de la pareja para poder crecer y creo que llegamos a Córdoba con un nivel y una ilusión que nos puede llevar a las instancias finales del torneo.

-Quedan escasos torneos para finalizar el año, ¿cuál es el rival más potente que tienen ahora mismo? ¿Ve algún candidato claro para ganar en Córdoba?

Se ha demostrado que, hoy en día, el pádel ha cambiado. Todas las parejas optan y tienen opciones de ganar. Todas. Cualquier pareja, da igual cuál sea su ranking, puede tumbar a una pareja de las que están arriba en la clasificación. Es por eso que no nos fijamos en un solo rival, está comprobado que no se trata de un único oponente.

-Las temporadas son largas y la preparación es muy exigente, ¿cómo afronta el final de temporada?

Tenemos ganas de este tramo final, pero la verdad es que seguimos como siempre. Nos fijamos en nosotros mismos y en nuestro trabajo y lo que tenga que venir vendrá.

-Si tuviera que hacer un balance general de la temporada, ¿qué destacaría?

Todavía no se ha acabado la temporada y, como digo, vamos con muchas ganas de este final, pero el balance de este 2019 es bueno. Nos hemos llevado tres torneos y creo que hemos estado en dos finales más y, tal y como está todo de competido, es muy positivo. Cambiar de pareja a media temporada no es fácil, pero personalmente me he adaptado bien a la situación, que era adversa, y creo que eso ha sido súper positivo.

-Para acabar, ¿tiene alguna espinita clavada?

No, no pienso en eso. Estamos trabajando bien y es en lo que nos concentramos. Como siempre digo, trabajo al máximo y hacemos todo lo que podemos y hasta donde podamos llegar, llegaremos. Los éxitos llegan y si no, a levantar cabeza y a seguir hacia adelante.