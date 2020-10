Josan González, tras la derrota del Córdoba Futsal: "No podemos ir a la heroica"

Josan González no pudo tener un estreno feliz en el banquillo del Córdoba Futsal. El técnico pontanés debutó con derrota ante el Burela (5-6) en un partido en el que, como venía advirtiendo durante la pretemporada, quedó demostrado que su equipo no puede "ir a la heroica". "Si tenemos esta media de goles en contra va a ser muy difícil sacar puntos", insistió el preparador blanquiverde, que tiene mucho trabajo por hacer en "el aspecto anímico" de un grupo que se va de los partidos al más mínimo golpe.

"Sabíamos con el que equipo que nos enfrentábamos, que venía de hacer un gran partido ante uno de los rivales que a priori va a estar peleando por cosas importantes esta temporada (ganó en la jornada 1 al Jimbee Cartagena). Lo habíamos preparado a conciencia y hemos empezado bastante bien, con un marcador favorable, pero luego nos hemos ido diluyendo, sobre todo cuando han marcado el gol", analizó el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Josan González advirtió acto seguido que su equipo tiene "que mejorar mucho ese aspecto anímico que es fundamental en esta categoría; no nos pueden hacer un gol y en la siguiente jugada otro". "Al final hemos tenido la opción con el portero-jugador del empate, porque ellos no nos han generado ningún tipo de peligro. Nos queda este sabor amargo de la derrota y un nuevo aprendizaje y mucho camino por recorrer", continuó el pontano.

El entrenador cordobesista también se detuvo en los seis tantos encajados ante el Burela. "Para estar en números de ganar en casa es muy difícil encajando seis goles. Ha habido muchísimos errores que subsanar y estamos en el camino, pero si tenemos esta media de goles en contra va a ser muy difícil sacar puntos", explicó Josan González, antes de referirse a ese tramo final a la heroica que esta vez no dio resultado: "Durante todas las ruedas de prensa de la pretemporada veníamos diciendo que llegaría un día que no, y el día que valen dos puntos, pues no. No vale. Con eso no da, sólo vale para un partido puntual".

"Hemos gastado muchas armas del portero-jugador, es la primera jornada y ya estamos mostrando mucho de nuestro repertorio y un juego que vamos a tener que hacer bastante durante la temporada, porque hay que ser honestos y saber que vamos a luchar por la permanencia. El mensaje tiene que ser claro: no podemos ir a la heroica, sino madurando los partidos, aprovechar cuando estemos en un momento bueno como ese 2-0 para hacer sangre, y cuando estemos en uno malo, armarnos, juntarnos y sufrir sin encajar goles", sentenció el entrenador del Córdoba Futsal.

Juanma Marrube: "Es muy caro ganar un partido"

Por su parte, Juanma Marrube, técnico del Burela, recordó que "es muy caro ganar un partido en Primera División" en alusión al sufrimiento de los suyos en el tramo final para proteger su mínima renta en el marcador: "Defendimos bien, pero estás al límite". Sobre todo porque enfrente estaba un rival que es "un viejo conocido" con el que los gallegos han coincidido en las tres últimas campañas, lo que le permite saber que "es un equipo con unas señas de identidad muy definidas, que está creciendo mucho. Hay Córdoba para mucho rato".

En su análisis del choque, Marrube apuntó que "los dos equipos empezamos muy bien, centrados con lo que teníamos que hacer, pero con el 2-0 mantuvimos la compostura, empatamos y nos pusimos por delante, y eso nos dio más fuerza por la inercia, y marcar al inicio del segundo tiempo nos dio un subidón". "Ha sido un partido igualado, con los dos equipos exponiendo. Sabíamos que veníamos a Córdoba, donde el año pasado nos pasaron por encima y la clave del equipo fue imponer la balanza en carácter", finalizó.