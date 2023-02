Una jornada de enorme valor para los equipos cordobeses de Tercera RFEF

La vigesimosegunda jornada de Liga en el Grupo X de Tercera RFEF trae duelos importantes para los equipos cordobeses. El Pozoblanco y el Atlético Espeleño tienen citas claves ante rivales de la zona baja de la clasificación, mientras que el Ciudad de Lucena y el Córdoba B buscan sumar tres puntos para sus respectivos objetivos. El Salerm Puente Genil, por su parte, debe esperar al martes para jugar su compromiso con el filial ceutí por el temporal del Estrecho.

El primero que se pondrá en liza será un Córdoba B que regresa a El Arcángel para medirse al Ayamonte (12:00). Los blanquiverdes, tras empatar en la anterior jornada con el Sevilla C, se mantiene segundo en la clasificación, pero a seis puntos ya de un intratable líder, el Atlético Antoniano. Además, no se pueden descuidar porque tiene a tiro de tres al Salerm Puente Genil, que está tercero.

Con todos disponibles, los de Diego Caro quieren volver a la senda de la victoria ante un Ayamonte que rompió su dinámica positiva de resultados en la anterior jornada, donde perdió en casa ante el Salerm Puente Genil. Con dos puntos de renta sobre el descenso, los onubenses buscan dar la sorpresa en el coliseo ribereño ante un Córdoba B que debe imponer su juego para sacar el triunfo hacia adelante.

Por su parte, el Ciudad de Lucena se cruza en otro duelo vital ante el Gerena (Leonardo Ramos, 12:00). Los celestes, novenos con 27 puntos, están a siete puntos del cuadro gerenense, que marcha quinto. De este modo, un triunfo a domicilio les acercaría a los puestos de play off, el objetivo al que se quieren agarrar los lucentinos en una temporada irregular.

Tras cortar su dinámica positiva ante el líder, el Atlético Antoniano, que sacó los tres puntos del templo celeste en la anterior jornada, el Ciudad de Lucena, con la baja de Diawara y la duda de Dani Espejo, se ve las caras con un Gerena que cortó su mala racha de resultados con un triunfo de peso ante el Pozoblanco. En una cita de enorme valor, los de Falete quieren dar un golpe encima de la mesa para acercarse a la zona de play off.

Ya en jornada vespertina, el Atlético Espeleño tiene otra cita vital por la permanencia. Los de Espiel, tras perder el pasado miércoles ante el Ceuta B, se ve las caras con el Rota (Municipal, 17:00), un rival que está a tan solamente tres puntos de distancia. Con el descenso a solo un punto, un triunfo se antoja clave para los de Juan Carlos Quero.

Con las bajas de Guille Roldán, Cristian, Nacho y Galisteo, el Atlético Espeleño sueña con volver a la senda de un triunfo que no consigue desde hace cuatro jornadas cuando se impuso al Coria en casa. Con tres derrotas consecutivas, los de Espiel buscan reencontrarse con una victoria que se antoja vital en su lucha por la permanencia. El Rota llega a esta cita tras encajar cuatro derrotas consecutivas.

También importante es el encuentro que tiene el Pozoblanco ante el colista Coria (Municipal, 17:00). Los vallesanos, tras perder en la anterior jornada con el Gerena a domicilio, marchan décimos con 26 puntos, con seis de renta sobre el descenso y a ocho de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF. En un terreno de nadie ahora mismo, los pozoalbenses no quieren complicarse su futuro ante un rival de la zona baja de la tabla.

Con la baja de Fran Gómez y las dudas de Samu y Carlos Moreno, los de Antonio Jesús Cobos necesitan volver a ganar tras no hacerlo desde hace siete jornadas. De este modo, la visita de un Coria que marcha último tras encadenar siete derrotas consecutivas y nueve sin ganar se antoja vital para volver a sonreír ante un rival que goleó a los pozoalbenses en la ida.

El Salerm jugará el martes ante el Ceuta B

Por último, el Salerm Puente Genil tendrá que esperar a este martes para disputar su compromiso de esta jornada ante el Ceuta B (Manuel Polinario, 16:30). El temporal en el Estrecho, como ya sucedió en la anterior cita ante el Atlético Espeleño, ha hecho que no se pueda disputar en este fin de semana. No obstante, ambos equipos acordaron una rápida fecha para celebrare un envite en el que los de Juanmi Puentenueva buscarán tres nuevos puntos para mantener su plaza en la zona de play off.