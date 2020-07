La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ya tiene fecha para su Asamblea General Extraordinaria, en la que se establecerán las bases para la temporada 20-21 tanto en Tercera División como en División de Honor. El día fijado por el presidente, el cordobés Pablo Lozano, es el próximo sábado 22 de agosto.

En esa importante cita, a la que acudirán representantes de todos los clubes y demás estamentos, la Andaluza propondrá a los asambleístas una competición dividida en dos subgrupos, copiando el modelo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya baraja para Segunda B.

La diferencia, al menos a priori, estará en el reparto de los 22 clubes que compondrán el Grupo X, pues será bajo el sistema cremallera, es decir, en función de la clasificación obtenida la temporada pasada, según adelantó el portal digital Muchodeporte.

Esa es la base de la que parten ahora mismo en la RFAF, aunque tampoco está aún descartado componer los grupos por proximidad geográfica, una opción que agrada mucho más a los dirigentes de las diferentes entidades por el ahorro que les supondría en lo que a los desplazamientos se refiere.

De imponerse el criterio cremallera que maneja la Andaluza, y con la clasificación en la mano, los grupos quedarían configurados de la siguiente manera:

Grupo A : Ciudad de Lucena, Utrera, Sevilla C, Salerm Puente Genil, Coria, Conil, Gerena, Los Barrios, Pozoblanco, Écija Balompié y Cabecense

: Ciudad de Lucena, Utrera, Sevilla C, Salerm Puente Genil, Coria, Conil, Gerena, Los Barrios, Pozoblanco, Écija Balompié y Cabecense Grupo B: Xerez DFC, Ceuta, Antoniano, Rota, San Roque de Lepe, Lebrijana, Arcos, Xerez CD, Córdoba B y los recién ascendidos Castilleja y La Palma.

Con esta división, el filial blanquiverde se quedaría sin la posibidad de disputar derbi alguno, mientras que el Ciudad de Lucena, el Puente Genil y el Pozoblanco jugarían cuatro cada uno, al coincidir en el subgrupo.

Este modelo de competición sería exclusivo de la primera fase y determinaría cómo pasa cada equipo a la segunda, en la que en función de la clasificación se cruzarían los primeros de cada uno de los subgrupos iniciales.

Otro tema a tener en presente es la participación o no finalmente del Écija, retirado al inicio del segundo curso. De no hacerlo, la RFAF no tiene decidido repescar al Atlético Onubense, cuarto de la División de Honor y que ya ha reclamado su plaza, sino que cada jornada en el Grupo A, que arranca el 27 de septiembre, descansaría un equipo, igual que ya sucedió el curso pasado.